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POZOR NA MEDVEDE: Pre ich výskyt sú vyhlásené mimoriadne situácie
Vláda pre výskyt medveďa hnedého vyhlásila v apríli minulého roka mimoriadnu situáciu vo viacerých okresoch. Dôvodom bol nárast počtu stretov medveďa s človekom.
Autor TASR
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Bratislava 15. júla (TASR) - V súvislosti s výskytom medveďa hnedého sú vyhlásené mimoriadne situácie v 55 okresoch Slovenska. Platia od apríla 2025. Pre TASR to potvrdil odbor strategickej komunikácie Ministerstva vnútra (MV) SR.
Mimoriadne situácie sa týkajú okresov Turčianske Teplice, Martin, Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov, Levoča, Prešov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce, Snina, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice-okolie, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Detva, Veľký Krtíš, Krupina, Zvolen, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Trenčín.
Vláda pre výskyt medveďa hnedého vyhlásila v apríli minulého roka mimoriadnu situáciu vo viacerých okresoch. Dôvodom bol nárast počtu stretov medveďa s človekom. V uplynulých dňoch hlásili ľudia, ochranári aj samosprávy pohyb medveďov vo viacerých obciach, mestách aj okolí. Počas víkendu došlo aj k útoku medveďa na muža v intraviláne obce Závažná Poruba.
Mimoriadne situácie sa týkajú okresov Turčianske Teplice, Martin, Žilina, Bytča, Kysucké Nové Mesto, Čadca, Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Sabinov, Levoča, Prešov, Bardejov, Svidník, Stropkov, Vranov nad Topľou, Humenné, Medzilaborce, Snina, Spišská Nová Ves, Rožňava, Gelnica, Košice-okolie, Košice I, Košice II, Košice III, Košice IV, Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Poltár, Lučenec, Detva, Veľký Krtíš, Krupina, Zvolen, Banská Bystrica, Žiar nad Hronom, Banská Štiavnica, Žarnovica, Topoľčany, Zlaté Moravce, Levice, Považská Bystrica, Púchov, Ilava, Prievidza, Partizánske, Bánovce nad Bebravou a Trenčín.
Vláda pre výskyt medveďa hnedého vyhlásila v apríli minulého roka mimoriadnu situáciu vo viacerých okresoch. Dôvodom bol nárast počtu stretov medveďa s človekom. V uplynulých dňoch hlásili ľudia, ochranári aj samosprávy pohyb medveďov vo viacerých obciach, mestách aj okolí. Počas víkendu došlo aj k útoku medveďa na muža v intraviláne obce Závažná Poruba.