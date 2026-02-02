< sekcia Slovensko
POZOR NA PODVODNÍKOV: Osobné údaje v kyberpriestore si treba chrániť
Dôležite je tiež neklikať na podozrivé odkazy ani neotvárať emaily od neznámych odosielateľov a aktualizovať software.
Autor TASR
Bratislava 2. februára (TASR) - Osobné údaje v kybernetickom priestore treba chrániť. Môžu sa stať terčom podvodníkov. Medzi základné pravidlá patrí používanie silných hesiel či viacfaktorovej autentifikácie. Na sociálnej sieti na to upozornilo Ministerstvo vnútra SR.
„Používajte silné heslá. Dvanásť a viac znakov, kombinujte veľké a malé písmená, špeciálne znaky a čísla. Vyhnite sa menám blízkych či vašich domácich miláčikov, dátumom narodenia. Nepoužívajte jedno heslo na viacero účtov. Nepamätáte si vaše heslá? Použite kľúčenku (peňaženku), ktorá bezpečne uloží heslá a dostanete sa k nej len vy,“ poradil rezort.
Dôležite je tiež neklikať na podozrivé odkazy ani neotvárať emaily od neznámych odosielateľov a aktualizovať software. „Zastaralý softvér je bránou pre hackerov. Uistite sa, že vaše zariadenia a aplikácie majú najnovšie aktualizácie,“ upozornilo ministerstvo.
Pomôže aj ochrana zariadení antivírusovým programom. Pozor treba dať na otvorené a nezabezpečené wi-fi siete. Môžu sa stať vstupnou bránou pre hackerov.
Zabudnúť podľa rezortu netreba ani na kontrolu nad sociálnymi sieťami. Okrem premyslenia si, čo užívateľ zverejní, je potrebné aj nastaviť si viditeľnosť obsahu pre neznámych ľudí.
„Používajte rodičovskú kontrolu pre ochranu detí. Najdôležitejšia je ale vzájomná dôvera a pravidelná komunikácia s deťmi o nástrahách internetu,“ upozornil rezort.
