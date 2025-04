POZOR NA PODVODY: Na Slovensku aktuálne dominujú tieto dva druhy

Bratislava 14. apríla (TASR) - Národný bezpečnostný úrad (NBÚ) upozorňuje na šíriace sa podvody. Aktuálne na Slovensku dominujú dve podvodné kampane. Jedna sa šíri cez chatovaciu aplikáciu WhatsApp, druhá prostredníctvom SMS. TASR o tom NBÚ informoval v pondelok.



Podvod prostredníctvom aplikácie WhatsApp príde obeti ako správa od známeho. Obsahuje prosbu o hlasovanie. Správa je napísaná bez chýb správnou slovenčinou. Pôsobí tak dôveryhodnejšie. „Obeť klikne na priložený odkaz a keď sa pokúsi 'hlasovať', je požiadaná o naskenovanie kódu aplikáciou WhatsApp. Naskenovaním kódu obeť nevedomky prepojí svoj WhatsApp so zariadeniami útočníka. Útočníci automatizovane stiahnu históriu komunikácie a zoznam kontaktov a na všetky kontakty obete začnú šíriť tú istú správu,“ uviedol úrad. Útočník následne môže komunikovať prostredníctvom účtu obete aj naďalej bez ohľadu na to, či aplikáciu obeť odinštaluje alebo vypne.



Pomocou SMS kampane sa podvodníci zase snažia vylákať prihlasovacie, osobné alebo dokonca bankové údaje. „Občas je cieľom ponúknuť stiahnutie škodlivej aplikácie,“ poukázal NBÚ.



Útočníci sa snažia dostať svoju obeť do časovej tiesne. Využívať môžu aj iné psychologické techniky. NBÚ preto radí nepodliehať tlaku. Používatelia by si mali vždy premyslieť, na aké odkazy kliknú či aké údaje vyplnia.