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POZOR NA POĽADOVICU: Bude od polnoci na väčšine Slovenska
Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity.
Autor TASR
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Bratislava 10. novembra (TASR) - Na väčšine územia Slovenska sa bude od polnoci do stredajšieho (11. 11.) rána vyskytovať poľadovica. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahu prvého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.
Prvý stupeň výstrahy pred poľadovicou sa týka celého Slovenska s výnimkou okresov Bratislava, Senec a Dunajská Streda. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia). Výskyt poľadovice je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varuje ústav.
Prvý stupeň výstrahy pred poľadovicou sa týka celého Slovenska s výnimkou okresov Bratislava, Senec a Dunajská Streda. „Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia). Výskyt poľadovice je v danom ročnom období a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ varuje ústav.