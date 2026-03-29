POZOR NA SILNÝ VIETOR: Cesta cez priechod Príslop je obmedzená
Ostatné horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý.
Autor TASR
Bratislava 29. marca (TASR) - Na silný vietor si treba v nedeľu podvečer dávať pozor najmä v okresoch Michalovce, Sobrance, Košice-okolie, Nitra, Trnava, Dunajská Streda a predovšetkým v Piešťanoch a v Bratislave, kde fúka nárazový vietor. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe. Cestári tiež upozorňujú na uzavretý horský priechod Príslop pre vozidlá dlhšie ako 12 metrov.
Ostatné horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý. Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý. Kašovitý sneh sa vyskytuje na cestách tretej triedy v obvodoch Trstená a Námestovo.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zároveň na svojom webe upozorňuje aj na silnejší vietor na horách. Výstraha prvého stupňa platí do 20.15 h pre okresy Martin a Banská Bystrica. Vietor tu môže v polohách približne nad 1500 metrov dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 120 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.
Ostatné horské priechody sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý. Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je suchý až vlhký, miestami mokrý. Kašovitý sneh sa vyskytuje na cestách tretej triedy v obvodoch Trstená a Námestovo.
Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) zároveň na svojom webe upozorňuje aj na silnejší vietor na horách. Výstraha prvého stupňa platí do 20.15 h pre okresy Martin a Banská Bystrica. Vietor tu môže v polohách približne nad 1500 metrov dosiahnuť v nárazoch rýchlosť 110 až 120 kilometrov za hodinu, čo predstavuje víchricu.