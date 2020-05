Slovensko zasiahne silný vietor

Bratislava 11. mája (TASR) - Silný vietor zasiahne počas pondelka väčšinu územia Slovenska, nevyhne sa ani horám. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v tejto súvislosti vydal výstrahy prvého a druhého stupňa. Informuje o tom na svojom webe.



Výstraha prvého stupňa pred vetrom platí od 10.00 h pre Bratislavský, Trenčiansky, Nitriansky, Trnavský, Prešovský a Žilinský kraj. Vietor môže krátkodobo, teda v nárazoch, dosiahnuť rýchlosť od 65 do 85 kilometrov za hodinu. "Táto rýchlosť predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, môže spôsobiť škody menšieho rozsahu," približujú meteorológovia.



Pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj platí výstraha prvého stupňa pred vetrom na horách od 16.00 h. Vietor tam v nárazoch môže dosiahnuť rýchlosť od 110 do 135 kilometrov za hodinu. O 21.00 h by mal vietor nabrať na intenzite. Preto SHMÚ hovorí o sile vetra, ktorý by mal dosiahnuť rýchlosť od 135 do 160 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a predstavuje zvýšené nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," dodávajú meteorológovia.