Pozor na sneh: Je na viacerých cestách po celom Slovensku

Bratislava 16. januára (TASR) - Horské priechody (HP) na Slovensku sú zjazdné s obmedzeniami, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. HP Vrchslatina, Štós, Podspády, Oravská Lesná a Huty sú pokryté vrstvou kašovitého až utlačeného snehu hrubého jeden centimeter. Miestami zľadovatený sneh hrubý jeden centimeter sa nachádza na HP Zbojská. Slovenská správa ciest (SSC) o tom informuje na svojom webe zjazdnost.sk.



Zelená vlna STVR zároveň upozorňuje na nehodu v Prešove - Nižnej Šebastovej pri odbočke na Fintice smerom na Kapušany, kde sa zrazili dva kamióny, blokovaný je pravý pruh. Vodiči hlásia zdržanie viac ako hodinu, so zdržaním treba rátať aj na okolitých uliciach.



Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty sú podľa SSC zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.



"Cesty prvej, druhej a tretej triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, vo vyšších polohách pokrytý vrstvou kašovitého alebo utlačeného snehu hrubého jeden až tri centimetre, miestami do štyroch až piatich centimetrov," informuje SSC s tým, že miestami zľadovatený sneh sa nachádza na ceste II/578 Banská Bystrica - Kordíky a cestách tretej triedy v obvode Banská Bystrica.



SSC upozorňuje aj na hmlu s viditeľnosťou do 200 metrov v lokalite Záborské.



"V oblasti Zvolena padá mrznúce mrholenie - vysoké riziko náhleho vzniku poľadovice! Na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá sú nutné snehové reťaze pre všetky vozidlá," doplnila SSC.