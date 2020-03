Pozor na snehové jazyky a vietor v niektorých východných okresoch

Bratislava 3. marca (TASR) - V Prešovskom kraji si v stredu (4. 3.) treba dávať pozor na snehové jazyky a záveje, v Košickom kraji sa môže miestami rozfúkať silnejší vietor. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal výstrahy prvého stupňa.



V Prešovskom kraji sa výstrahy týkajú okresov Poprad, Kežmarok, Stará Ľubovňa, Levoča a Sabinov. Varovania predbežne platia od 5.00 do 20.00 h.



V Košickom kraji sa výstrahy týkajú oboch okresov Košice, Vranova nad Topľou, Trebišova a Michaloviec. Vietor môže podľa meteorológov dosiahnuť priemernú rýchlosť 45 až 50 kilometrov za hodinu, v nárazoch 65 až 70 kilometrov za hodinu. Varovania predbežne platia od 6.00 do 17.00 h.