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POZOR NA VENCE A SVIEČKY: Hasiči upozorňujú na riziká
Medzi odporúčania tiež patrí používanie výlučne certifikovaných svetelných reťazí a pravidelná kontrola osvetlenia.
Autor TASR
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Bratislava 29. novembra (TASR) - Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) upozorňuje na nebezpečenstvá spojené s adventnými vencami, sviečkami a iným vianočným osvetlením. Hasiči v tomto období každoročne zasahujú aj pri požiaroch domácností spôsobených nepozornosťou. HaZZ o tom informoval na sociálnej sieti.
„Sviečky ukladajte na nehorľavú podložku a zabezpečte ich proti prevráteniu. Nikdy nenechávajte horiace sviečky bez dozoru. Pred odchodom z miestnosti alebo odchodom z domu ich vždy uhaste. Vianočný stromček postavte stabilne a mimo dosahu krbov, kachlí, radiátorov či iných zdrojov tepla. Kupujte čerstvý stromček. Preschnuté ihličie je mimoriadne horľavé a pri požiari sa oheň šíri veľmi rýchlo,“ radia hasiči.
Medzi odporúčania tiež patrí používanie výlučne certifikovaných svetelných reťazí a pravidelná kontrola osvetlenia. Poškodené káble alebo neodborné opravy môžu spôsobiť skrat a následný požiar. „Pri odchode z domu vypnite vianočné osvetlenie a odpojte nepotrebné elektrospotrebiče,“ dodali hasiči. Adventné vence, sviečky aj zápalky musia byť umiestnené mimo dosahu detí a domácich zvierat.
Ako doplnili, pozor si treba dať aj pri príprave štedrovečernej večere. Varenie nesmie zostať bez dozoru. Ak sa vznieti olej na panvici, nikdy nesmie byť hasený vodou. Plamene treba zadusiť pokrievkou alebo vlhkou utierkou.
„Ak vznikne požiar, zachovajte pokoj, upozornite ostatných, opustite ohrozený priestor a volajte 150 alebo 112,“ uzavrel zbor.
„Sviečky ukladajte na nehorľavú podložku a zabezpečte ich proti prevráteniu. Nikdy nenechávajte horiace sviečky bez dozoru. Pred odchodom z miestnosti alebo odchodom z domu ich vždy uhaste. Vianočný stromček postavte stabilne a mimo dosahu krbov, kachlí, radiátorov či iných zdrojov tepla. Kupujte čerstvý stromček. Preschnuté ihličie je mimoriadne horľavé a pri požiari sa oheň šíri veľmi rýchlo,“ radia hasiči.
Medzi odporúčania tiež patrí používanie výlučne certifikovaných svetelných reťazí a pravidelná kontrola osvetlenia. Poškodené káble alebo neodborné opravy môžu spôsobiť skrat a následný požiar. „Pri odchode z domu vypnite vianočné osvetlenie a odpojte nepotrebné elektrospotrebiče,“ dodali hasiči. Adventné vence, sviečky aj zápalky musia byť umiestnené mimo dosahu detí a domácich zvierat.
Ako doplnili, pozor si treba dať aj pri príprave štedrovečernej večere. Varenie nesmie zostať bez dozoru. Ak sa vznieti olej na panvici, nikdy nesmie byť hasený vodou. Plamene treba zadusiť pokrievkou alebo vlhkou utierkou.
„Ak vznikne požiar, zachovajte pokoj, upozornite ostatných, opustite ohrozený priestor a volajte 150 alebo 112,“ uzavrel zbor.