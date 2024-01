POZOR NA VIETOR NA HORÁCH: Na severe sa môžu vyskytnúť snehové jazyky

Bratislava 13. januára (TASR) - Na horách stredného a severného Slovenska sa môže počas soboty a nedele (13.1 a 14.1.) prejaviť silný nárazový vietor. V regiónoch Orava, Liptov a severný Spiš sa tiež v sobotu môžu tvoriť snehové jazyky a záveje. Upozorňuje na to Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) v aktuálnych výstrahách prvého stupňa.



"Na horách v polohách nad cca 1500 m sa prechodne očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 - 135 km/h," spresnili meteorológovia vo výstrahe platnej do nedeľňajšej 16.00 h. S rizikom tvorby snehových jazykov v okresoch Námestovo, Tvrdošín, Dolný Kubín, Ružomberok a Liptovský Mikuláš je potrebné rátať od sobotňajšieho popoludnia do pondelkového (15.1.) rána, v okrese Poprad trvá výstraha už od piatkovej (12.1.) noci.



Naďalej platí hydrologická výstrahy druhého stupňa pred povodňou v okresoch Michalovce a Trebišov bez Roňavy.



V okrese Čadca a v Jelšave upozorňujú meteorológovia na vznik smogovej situácie.