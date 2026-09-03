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Pozor na zhoršenú kvalitu ovzdušia: Smog je v obľúbenej destinácii
Obmedzte aktivity a pobyt vonku, najmä v oblastiach so zvýšeným znečistením ovzdušia, dodržiavajte pitný režim, v prípade potreby používajte vhodnú ochrannú masku, hovorí rezort diplomacie SR.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí (MZVEZ) SR upozorňuje na zhoršenú kvalitu ovzdušia vo viacerých oblastiach Malajzie v dôsledku smogu. Turistom odporúča, aby obmedzili pobyt vonku, najmä v zasiahnutých oblastiach. Rezort o tom informoval na webe.
„Pretrvávajúca zhoršená kvalita ovzdušia vo viacerých oblastiach Malajzie je v dôsledku cezhraničného smogu súvisiaceho s lesnými požiarmi v Indonézii, najmä na ostrovoch Borneo a Sumatra,“ priblížil.
Na občanov SR preto apeloval, aby dodržiavali viaceré zásady. „Obmedzte aktivity a pobyt vonku, najmä v oblastiach so zvýšeným znečistením ovzdušia, dodržiavajte dostatočný pitný režim, v prípade potreby používajte vhodnú ochrannú masku, dbajte na kvalitu a čistotu vzduchu vo vnútorných priestoroch,“ pripomenul.
Ministerstvo ľudom tiež zdôraznilo, aby priebežne sledovali aktuálnu kvalitu ovzdušia a odporúčania miestnych orgánov. Pripomenulo im, že ak sa ocitnú v núdzi, môžu kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978. „Aktuálne cestovné odporúčania a upozornenia nájdete na webovej stránke ministerstva,“ dodalo.
„Pretrvávajúca zhoršená kvalita ovzdušia vo viacerých oblastiach Malajzie je v dôsledku cezhraničného smogu súvisiaceho s lesnými požiarmi v Indonézii, najmä na ostrovoch Borneo a Sumatra,“ priblížil.
Na občanov SR preto apeloval, aby dodržiavali viaceré zásady. „Obmedzte aktivity a pobyt vonku, najmä v oblastiach so zvýšeným znečistením ovzdušia, dodržiavajte dostatočný pitný režim, v prípade potreby používajte vhodnú ochrannú masku, dbajte na kvalitu a čistotu vzduchu vo vnútorných priestoroch,“ pripomenul.
Ministerstvo ľudom tiež zdôraznilo, aby priebežne sledovali aktuálnu kvalitu ovzdušia a odporúčania miestnych orgánov. Pripomenulo im, že ak sa ocitnú v núdzi, môžu kontaktovať Medzinárodné operačné krízové centrum MZVEZ SR na číslach +421 2 5978 5978 alebo +421 906 07 5978. „Aktuálne cestovné odporúčania a upozornenia nájdete na webovej stránke ministerstva,“ dodalo.