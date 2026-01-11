< sekcia Slovensko
POZOR na zmenu vekovej hranice pre povinné lekárske prehliadky vodičov
U osôb starších ako 68 rokov je platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T päť rokov od vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti.
Autor TASR
Bratislava 11. januára (TASR) - Od januára platia zmeny týkajúce sa povinných pravidelných lekárskych prehliadok vodičov a platnosti vodičských preukazov. Pripomenula to hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PZ) Lea Vilhanová. Vyplýva to z novelizácie zákona o cestnej premávke.
„Povinnosť absolvovať pravidelnú lekársku prehliadku každých päť rokov sa po novom vzťahuje na vodičov, ktorí dovŕšili vek 70 rokov (doteraz vek 65 rokov), avšak okrem vodičov, ktorí vedú motorové vozidlo skupiny C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE, a vodičov, ktorí vedú vozidlo s právom prednostnej jazdy, motorové vozidlo využívané na zasielateľstvo a taxislužbu a na poskytovanie poštových služieb,“ ozrejmila hovorkyňa.
Vodiči s vodičskými preukazmi vydanými pred 19. januárom 2013 musia absolvovať lekársku prehliadku v období od dvoch mesiacov pred dovŕšením 70. roku veku do dvoch mesiacov po jeho dovŕšení. Pri vedení vozidla musia mať pri sebe platný doklad o zdravotnej spôsobilosti a na výzvu policajta sa ním preukázať.
U osôb starších ako 68 rokov je platnosť vodičského preukazu pre skupiny AM, A1, A2, A, B1, B, BE a T päť rokov od vydania dokladu o zdravotnej spôsobilosti. U ostatných je platnosť 15 rokov, najviac však do dovŕšenia veku 70 rokov.
Polícia tiež upozorňuje, že výmena alebo obnova vodičského preukazu po dovŕšení 70 rokov je možná len po predložení platného dokladu o zdravotnej spôsobilosti a v zákonom stanovených prípadoch aj platného dokladu o psychickej spôsobilosti. „Rovnaké pravidlá platia aj pre vodičské preukazy vydané v štáte Európskeho hospodárskeho priestoru alebo v štáte, ktorý je zmluvnou stranou Ženevského dohovoru alebo Viedenského dohovoru,“ uzavrela Vilhanová.
