POZOR: Poisťovne nevyžadujú k uhradeniu PCR testu papierové žiadanky

Bratislava 10. augusta (TASR) - Zdravotné poisťovne (ZP) nevyžadujú na uhradenie PCR testov papierové výmenné lístky. Akceptujú aj elektronické žiadanky. Pre TASR to potvrdili zdravotné poisťovne v reakcii na prípad, keď pacienta na odbernom mieste v Prešove neotestovali zadarmo pre chýbajúci papierový výmenný lístok.



Na incident upozornil lekár Bratislavského samosprávneho kraja Tomáš Szalay. Odberné miesto to podľa neho odôvodnilo, že papierovú žiadanku od neho pýta zdravotná poisťovňa. "Netuším, kde je pravda. Podstatné je, že nejedného pacienta otočia, ak nezaplatí za ten test na mieste," skonštatoval na sociálnej sieti.



Prípad riešilo aj Národné centrum zdravotníckych informácií (NCZI). Po preverení situácie podľa neho pochybenie uznalo odberné miesto. "V tejto chvíli je však už situácia vyriešená a pacient vyšetrený bezplatne," ozrejmila hovorkyňa Veronika Daničová. Centrum podľa nej neeviduje iné prípady, keď by odberné miesta neakceptovali elektronické výmenné lístky.



Všeobecná zdravotná poisťovňa vysvetlila, že na úhradu PCR testu je treba iba jeho indikácia príslušným lekárom. "Čo sa týka prípadov, keď nebolo možné indikovanie preukázať, navrhujeme obrátiť sa na NCZI, ktoré daný informačný systém spravuje," reagovala manažérka oddelenia komunikácie poisťovne Eva Peterová.



Aj zdravotná poisťovňa Dôvera potvrdila, že v týchto prípadoch papierové výmenné lístky nevyžaduje. "Stačí nám, keď je pri vykázanom vyšetrení do zdravotnej poisťovne uvedený kód odosielajúceho lekára," doplnil jej PR špecialista Matej Štepianský.



Union ZP tiež reagovala, že akceptuje aj elektronickú formu žiadanky. Pripomenula, že PCR test sa dá indikovať len pacientom s príznakmi. "Indikácia na základe klinických príznakov sa nevyžaduje u poistencov vo veku 60 a viac rokov," doplnila hovorkyňa Beáta Dupaľová Ksenzsighová.