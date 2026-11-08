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POZOR, POĽADOVICA: SHMÚ vydal pre juh stredného Slovenska výstrahu
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varoval, že poľadovica zvyšuje riziko dopravných nehôd, ale aj pádov a úrazov ako otras mozgu, zlomeniny kostí či vyvrtnutia členkov a zápästí.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 8. novembra (TASR) - V pondelok (9. 11.) v noci a ráno treba v južných okresoch stredného Slovenska počítať s poľadovicou. Na svojom webe o tom informoval Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal aj výstrahy prvého stupňa.
Výstrahy majú platiť v celom Banskobystrickom kraji a v okresoch Rožňava a Levice. Do platnosti majú vstúpiť o 2.00 h a predbežne majú platiť do 8.00 h.
„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.
Na zvýšenú opatrnosť upozornila aj košická krajská polícia na sociálnej sieti. Vodičov vyzýva, aby prispôsobili rýchlosť jazdy stavu vozovky a dodržiavali dostatočný odstup od ostatných vozidiel. „Pozor si dávajte najmä na mostoch, nadjazdoch a v tienistých úsekoch ciest,“ uviedla polícia. Zároveň odporúča vyhnúť sa prudkému brzdeniu a náhlym zmenám smeru jazdy. Vodiči by si mali na cestu vyhradiť dostatočnú časovú rezervu.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varoval, že poľadovica zvyšuje riziko dopravných nehôd, ale aj pádov a úrazov ako otras mozgu, zlomeniny kostí či vyvrtnutia členkov a zápästí. Úrazy hlavy a chrbtice môžu mať vážne a dlhodobé následky. Elektrické vedenie môže byť okrem toho pokryté súvislou vrstvou ľadu alebo snehu a pod jeho váhou môže nastať poškodenie. Hrozí preto zásah elektrickým prúdom, šírenie ohňa z iskier alebo zariadení.
„Zvýšte opatrnosť v exteriéri, najmä pri chôdzi po zľadovatených povrchoch. Dôležitými faktormi, aby ste predišli pošmyknutiu a následnému pádu, sú výber vhodnej protišmykovej obuvi, ponechať si voľné ruky, pre stabilitu vykonávať menšie a kratšie kroky, používať zábradlia, ak sú k dispozícii. Buďte obozretní na cestách a jazdu prispôsobte stavu vozovky. Nedotýkajte sa spadnutého elektrického vedenia a dodržujte od neho bezpečnú vzdialenosť,“ napísal ÚVZ.
Výstrahy majú platiť v celom Banskobystrickom kraji a v okresoch Rožňava a Levice. Do platnosti majú vstúpiť o 2.00 h a predbežne majú platiť do 8.00 h.
„Tvorba poľadovice predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity (doprava, pohyb osôb, infraštruktúra - rôzne typy vedenia). Výskyt poľadovice je v danej ročnej dobe a oblasti bežný, ale môže spôsobiť škody menšieho rozsahu,“ uviedol ústav.
Na zvýšenú opatrnosť upozornila aj košická krajská polícia na sociálnej sieti. Vodičov vyzýva, aby prispôsobili rýchlosť jazdy stavu vozovky a dodržiavali dostatočný odstup od ostatných vozidiel. „Pozor si dávajte najmä na mostoch, nadjazdoch a v tienistých úsekoch ciest,“ uviedla polícia. Zároveň odporúča vyhnúť sa prudkému brzdeniu a náhlym zmenám smeru jazdy. Vodiči by si mali na cestu vyhradiť dostatočnú časovú rezervu.
Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR varoval, že poľadovica zvyšuje riziko dopravných nehôd, ale aj pádov a úrazov ako otras mozgu, zlomeniny kostí či vyvrtnutia členkov a zápästí. Úrazy hlavy a chrbtice môžu mať vážne a dlhodobé následky. Elektrické vedenie môže byť okrem toho pokryté súvislou vrstvou ľadu alebo snehu a pod jeho váhou môže nastať poškodenie. Hrozí preto zásah elektrickým prúdom, šírenie ohňa z iskier alebo zariadení.
„Zvýšte opatrnosť v exteriéri, najmä pri chôdzi po zľadovatených povrchoch. Dôležitými faktormi, aby ste predišli pošmyknutiu a následnému pádu, sú výber vhodnej protišmykovej obuvi, ponechať si voľné ruky, pre stabilitu vykonávať menšie a kratšie kroky, používať zábradlia, ak sú k dispozícii. Buďte obozretní na cestách a jazdu prispôsobte stavu vozovky. Nedotýkajte sa spadnutého elektrického vedenia a dodržujte od neho bezpečnú vzdialenosť,“ napísal ÚVZ.