POZOR: Polícia varuje pred podvodnými SMS v mene Slovenskej pošty

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Elena Halačová

Podvodná SMS podľa polície obsahuje aj vetu „Potvrďte svoju adresu prostredníctvom odkazu do 12 hodín“.

Autor TASR
Bratislava 4. marca (TASR) - Polícia varuje pred podvodnými SMS v mene Slovenskej pošty. Tento podvod je podľa nej nebezpečný najmä pre tých, ktorí čakajú na balík. Informuje o tom na sociálnej sieti.

Podvodná SMS podľa polície obsahuje aj vetu „Potvrďte svoju adresu prostredníctvom odkazu do 12 hodín“. Pripomína, že Slovenská pošta také správy neposiela a vyzýva verejnosť, aby neklikala na doručené odkazy. Môže byť tak totiž presmerovaná na falošnú stránku Slovenskej pošty.

