POZOR, POVODNE: SHMÚ vydal výstrahy pre viaceré okresy
Zároveň SHMÚ vydalo pre takmer celé Slovensko výstrahu prvého a druhého stupňa pred intenzívnym dažďom do 17.00 h, respektíve do 20.00 h či do polnoci.
Autor TASR
Bratislava 14. septembra (TASR) - V niektorých okresoch Slovenska platia v nedeľu výstrahy pred prívalovými povodňami a povodňami z trvalých dažďov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa.
Výstraha platí pre okresy Senica, Myjava, Pezinok, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Zlaté Moravce, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Poprad, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice-okolie, Snina a Sobrance. Meteorológovia ju vydali predbežne do pondelka (15. 9.) rána.
