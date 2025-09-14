Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nedela 14. september 2025Meniny má Ľudomil
< sekcia Slovensko

POZOR, POVODNE: SHMÚ vydal výstrahy pre viaceré okresy

.
Ilustrčaná snímka. Foto: Teraz.sk

Zároveň SHMÚ vydalo pre takmer celé Slovensko výstrahu prvého a druhého stupňa pred intenzívnym dažďom do 17.00 h, respektíve do 20.00 h či do polnoci.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Bratislava 14. septembra (TASR) - V niektorých okresoch Slovenska platia v nedeľu výstrahy pred prívalovými povodňami a povodňami z trvalých dažďov. Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) preto vydal výstrahu prvého stupňa.

Výstraha platí pre okresy Senica, Myjava, Pezinok, Nové Mesto nad Váhom, Trenčín, Ilava, Žilina, Martin, Turčianske Teplice, Ružomberok, Liptovský Mikuláš, Zlaté Moravce, Partizánske, Bánovce nad Bebravou, Prievidza, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Zvolen, Detva, Banská Bystrica, Brezno, Lučenec, Poltár, Rimavská Sobota, Revúca, Rožňava, Poprad, Spišská Nová Ves, Gelnica, Košice-okolie, Snina a Sobrance. Meteorológovia ju vydali predbežne do pondelka (15. 9.) rána.

Zároveň SHMÚ vydalo pre takmer celé Slovensko výstrahu prvého a druhého stupňa pred intenzívnym dažďom do 17.00 h, respektíve do 20.00 h či do polnoci.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Ak opozícia pri konsolidácii staví na rozprávky, doplatí na to

VEĽKÁ PREPOVEĎ POČASIA: September je teplý, no trópy sa nekonajú

BIŠČOVÁ: Tritisíc krokov denne nestačí, hrozia civilizačné ochorenia

Vedci odhalili nový spôsob cieleného poškodzovania rakovinových buniek