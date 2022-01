POZOR: Priechod Donovaly je uzavretý pre nákladné autá nad 10 metrov

Bratislava 21. januára TASR – Horský priechod Donovaly je momentálne uzavretý pre nákladné autá nad desať metrov. Na horskom priechode Chorepa, v okolí Poltára a Lučenca sa tvorí poľadovica. Upozorňuje na to Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Na zľadovatený sneh by si mali vodiči dávať pozor na horskom priechode Vrchslatina. Taktiež aj v úsekoch ciest v okolí Detvy a Poltára, medzi Gemerskou Polomou a sedlom Súľová, v okolí Henckoviec a na cestách III. triedy v okolí Kokavy nad Rimavicou, Rožňavy a Námestova. V okrese Čadca a v okolí Námestova a Hliníka nad Hronom hlásia cestári silné sneženie. Dohľadnosť tu je do sto metrov. Okolie Zvolena a Námestova môže potrápiť aj silný vietor.



Zelená vlna RTVS upozorňuje aj na silnú poľadovicu na obchvate mesta Senec a na starej Seneckej ceste. Vodiči sa tu zdržia okolo 30 minút. Zdržanie okolo 40 minút hlásia vodiči v Bratislave na Račianskej za železničným podjazdom pri Vinohradoch smerom do centra. Dôvodom je nehoda.