Pozor, rekreačný poukaz je potrebné využiť do konca roka 2019

Bratislava 25. novembra (OTS) - ZľavaDňa prichádza s ďalším verejným prieskumom, ktorý sa venuje rekreačným poukazom s cieľom zmapovať ich využitie a dopad pre cestovný ruch na Slovensku. Veľkým problémom aj naďalej ostáva fakt, že ľudia nevedia, že na svoj pobyt musia reálne tento rok aj nastúpiť a nie si ho len rezervovať a zaplatiť. V opačnom prípade nebude takýto pobyt preplatený z tohtoročného nároku na pobyt a rekreačný príspevok im prepadne. Svoj rekreačný poukaz doteraz uplatnilo iba 33 % opýtaných. Z celkového počtu ľudí, ktorí naň majú nárok ho však až 65 % plánuje využiť do konca roka 2019 a môžeme očakávať silnú jesennú sezónu.



Vývoj k lepšej informovanosti

Z prieskumu vyplýva, že viac ako polovica opýtaných má o preukazoch dostatok informácii.

„V porovnaní so začiatkom roka, kedy bolo celkové povedomie ľudí o preukazoch pomerne nízke tak môžeme sledovať určitý pozitívny trend,” hovorí Martin Rakovský generálny riaditeľ portálu ZľavaDňa. Ľudia získavajú informácie o tom, ako využiť príspevok na rekreáciu najmä z internetu, pričom zamestnávateľ je až na druhom mieste.



Dovolenka aj bez rekreačného poukazu

Až 77 % Slovákov by dovolenku na Slovensku plánovalo aj keby príspevok na rekreáciu nemali. Preukaz tak využívajú najmä ľudia, ktorí si dopriali pobyt na Slovensku aj pred samotným nárokom na rekreáciu. Zvyšných 23 % by si dovolenku bez preukazu nedoprialo alebo na Slovensku jednoducho nedovolenkuje. Z celkovej sumy 275 € si svoj limit nevyčerpala viac ako polovica opýtaných, ktorí tak plánujú urobiť do konca tohto roka.



Preukazmi proti šedej ekonomike

Zavedenie rekreačných poukazov má silný vplyv aj na šedú ekonomiku v tejto oblasti, pretože sa zvýšil tlak na vystavovanie dokladov. Svedčia o tom aj čísla zo štatistického úradu, kedy január 2018 vykazoval -2 % medziročne registrovaných ubytovacích zariadení. V januári 2019 toto číslo narástlo až k +20 %. Opýtaní uprednostňujú formu preplatenia ubytovacieho dokladu u svojho zamestnávateľa, formu preukazu využilo iba 7,8 %. V budúcom roku môžeme však očakávať opačný trend.