POZOR: V Sedle Besník a v lokalite Čertovica je znížená dohľadnosť

Bratislava 4. februára (TASR) - Znížená dohľadnosť do 50 metrov z dôvodu hmly je v lokalite Sedlo Besník a z dôvodu sneženia v lokalite Čertovica. Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa vyskytuje v lokalitách Lipany, Záborské a Bertotovce. Informuje o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.



Všetky sledované diaľničné úseky na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý.



Cesty I., II. a III. triedy sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý, v hornatejšom území čiastočne pokrytý kašovitým alebo utlačeným snehom hrúbky jedného až troch centimetrov. Na ceste II/558 Stakčín - Ulič a na cestách III. triedy v obvode Stakčín sa na vozovke nachádza zľadovatený sneh hrúbky do dvoch centimetrov.



Horské priechody (HP) na území Slovenska sú zjazdné, povrch vozoviek je prevažne vlhký až mokrý. HP Donovaly, Čertovica, Dobšiná, Súľová a Herlianske Sedlo majú povrch vozoviek pokrytý kašovitým alebo utlačeným snehom do dvoch centimetrov. Na HP Huty je miestami zľadovatený sneh do jedného centimetra.



Cestári upozorňujú, že snehové reťaze pre všetky vozidlá sú nutné na ceste II/584 Srdiečko - Bystrá. Na vlhkých a mokrých cestách sa pri nízkych teplotách môže vytvárať námraza až poľadovica.