VÝSTRAHA: V sobotu hrozia búrky, horúčavy aj vietor na horách

Bratislava 29. augusta (TASR) - Počas soboty treba vo veľkej časti Slovenska počítať s búrkami, na juhu s vysokými teplotami. Na horách zasa bude fúkať silný vietor. Na svojom webe na to upozornil Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ). V tejto súvislosti vydal výstrahy prvého stupňa.



Pre Banskobystrický, Prešovský a Žilinský kraj platí výstraha pred silným vetrom aj počas nedele (30. 8.). Na horách v polohách nad 1500 metrov meteorológovia očakávajú miestami výskyt vetra, ktorý dosiahne v nárazoch rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu. "Predpokladaná rýchlosť vetra je v danej ročnej dobe a oblasti bežná, no predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské aktivity, najmä pre pešiu turistiku a horolezectvo," uviedol SHMÚ.



Vysoké teploty potrápia obyvateľov niektorých okresov Banskobystrického, Košického a Nitrianskeho kraja. Výstraha platí od 12.00 h do 17.00 h. Miestami môžu teploty dosiahnuť 33 stupňov Celzia, čo predstavuje potenciálne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie, fyzické aktivity a tvorbu požiarov.



S búrkami treba počítať na území celého Slovenska, s výnimkou niektorých okresov v Košickom kraji. Výstraha platí od 18.00 h až do nedeľného večera. "Pri spomínaných búrkach je možný prechodný vzostup vodných hladín na malých tokoch a výskyt povodňových úkazov mimo tokov, ako stekanie vody zo svahov, bahnotok, zatápanie pivníc, podchodov či podjazdov," dodali meteorológovia.