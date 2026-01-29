Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
POZOR: V tejto lokalite obmedzuje viditeľnosť na cestách hmla

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, cesty prvej, druhej i tretej triedy, ako aj horské priechody na území SR sú zjazdné.

Bratislava 29. januára (TASR) - V lokalite Nitrianske Rudno obmedzuje viditeľnosť na cestách hmla. Slovenská správa ciest (SSC) na to upozornila na webe zjazdnost.sk. Cestári zároveň varujú, že horský priechod Príslop je uzavretý pre vozidlá nad 12 metrov celkovej dĺžky.

Všetky sledované diaľničné úseky a rýchlostné cesty, cesty prvej, druhej i tretej triedy, ako aj horské priechody na území SR sú zjazdné. Povrch vozoviek je mokrý, miestami vlhký. Na cestách v horských a podhorských oblastiach stredného a východného Slovenska sa na vozovkách nachádza vrstva kašovitého, utlačeného a miestami aj čerstvého snehu. Rovnako na horských priechodoch Podspády, Dobšiná, Oravská Lesná a Vrchslatina sa na vozovke nachádza vrstva kašovitého alebo utlačeného snehu.
