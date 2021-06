Pozývame Vás na návštevu slovenských parkov a záhrad

Bratislava 16. júna (OTS) - V dňoch 25.-27.6.2021 Vás pozývame na prechádzky a návštevu do viac ako 100 parkov a záhrad po celom Slovensku. Počas XIII. ročníka podujatia Víkend otvorených parkov a záhrad budete mať jedinečnú možnosť spoznať čarovné prírodné zákutia, dozvedieť sa množstvo zaujímavostí z histórie i súčasnosti jednotlivých lokalít a zúčastniť sa skvelého programu, ktorý pre Vás pripravili miestni organizátori, dobrovoľníci a vlastníci zapojených parkov a záhrad.Podujatie, ktorého cieľom je atraktívnym spôsobom prezentovať hodnoty nášho zeleného dedičstva má medzinárodný charakter a je súčasťou celoeurópskej iniciatívy sprístupňovania parkov a záhrad verejnosti Rendez-vous aux Jardins. V roku 2021 bola zvolená celoeurópska téma „Odovzdávanie vedomostí“. Táto téma zdôrazňuje význam prenosu vedomostí a skúseností z generácie na generáciu, prenos know-how v geografickom zmysle i transfer poznatkov a skúseností vo formálnom i neformálnom vzdelávaní.V roku 2021 sa do podujatia zapojilo rekordných 106 parkov a záhrad z územia celého Slovenska. Podujatie má ambíciu stať sa festivalom záhradného umenia i kultúry a je ladené v pozitívnom duchu oslavy hodnôt kultúrnej krajiny Slovenska, ktorej sú parky a záhrady významnou súčasťou. Hlavnou aktivitou podujatia sú komentované prehliadky parkov a záhrad, ktoré zabezpečujú ich vlastníci, správcovia a veľké množstvo dobrovoľníkov.Hlavným organizátorom podujatia je od roku 2007 Národný Trust n.o. – organizácia, ktorej poslaním je ochrana, obnova a zmysluplné využívanie kultúrneho a prírodného dedičstva Slovenska. Podujatie sa realizuje v rámci nášho projektu Centra záhradnej kultúry a krajiny.V spolupráci s ISA Slovensko – združením arboristov, dlhoročným podporovateľom podujatia sa aj tento rok vysadí vzrastlý strom – tentoraz to bude buk červený v Mestskom parku vo Fiľakove.Záštitu nad podujatím prevzali ministerka kultúry SR p. Natália Milanová, minister životného prostredia p. Ján Budaj a primátor mesta Bratislavy p. Matúš Vallo.Podujatie finančne podporili Fond na podporu umenia a MK SR.Podrobnejšie informácie o podujatí a jeho minulých ročníkoch sa dozviete na stránke www.vopz.sk