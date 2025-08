P.Pollák: Spomienka na rómsky holokaust je výzvou na obranu demokracie

Bratislava 2. augusta (TASR) - Rómsky holokaust je tragickou a často i zabúdanou kapitolou slovenskej histórie. V súvislosti s Pamätným dňom rómskeho holokaustu na to upozornil bývalý poslanec Európskeho parlamentu (EP) Peter Pollák starší. Za opomínaním tragických udalostí vidí zároveň dôvod návratu nenávistných, extrémistických ideológií.



„Nesú v sebe ten istý duch, ktorý viedol k plynovým komorám a masovým popravám. Preto nemôžeme mlčať,“ zdôraznil niekdajší europoslanec i vládny splnomocnenec pre rómske komunity. „Dnes je našou povinnosťou postaviť sa všetkým, ktorí by tragédiu rómskeho holokaustu najradšej zmazali z pamäti národa,“ vyhlásil s tým, že spomienka na rómsky holokaust je i výzvou na obranu demokracie a ľudskej dôstojnosti.



Poslanec Národnej rady SR za hnutie Slovensko Peter Pollák mladší považuje za dôležité nielen pripomínať, ale i porozumieť minulosti. „Ideológie, ktoré viedli k holokaustu, nezmizli. Ich nasledovníci si len prezliekli uniformy za obleky a dnes šíria rovnakú nenávisť – z parlamentu, z televíznych štúdií, z internetových platforiem. My im v tom musíme postaviť hrádzu. Ak zlyháme, história sa môže zopakovať,“ skonštatoval.



Pamätný deň obetí rómskeho holokaustu pripomína udalosti z 2. na 3. augusta 1944, keď v koncentračnom tábore Auschwitz-Birkenau zavraždili takmer 3000 Rómov. Odhaduje sa, že počas druhej svetovej vojny zahynulo až okolo pol milióna európskych Rómov a Sintiov. Celkový počet rómskych obetí holokaustu na Slovensku sa odhaduje približne na 1000.