Diplomová práca premiéra nespĺňa kritériá, tvrdia UK i fakulta

Bratislava 27. júla (TASR) – Vedenie Univerzity Komenského (UK) v Bratislave sa spolu s dekanom Fakulty managementu UK Michalom Gregušom zhodli, že záverečná práca predsedu vlády Igora Matoviča (OĽaNO) nespĺňa kritériá kladené na diplomovú prácu a nespĺňala ich ani v roku 1998. Informuje o tom UK na svojom webe.



Na pondelkovom stretnutí sa zúčastnila aj predsedníčka Akademického senátu UK Zlatica Plašienková či prodekan Fakulty managementu UK pre štúdium a vzťahy s verejnosťou Ján Papula. Zároveň sa prítomní zhodli, že práca nemala byť obhájená. Ako uviedli, plagiátorstvo je problémom akademickej sféry v celom svete, úplne imúnna voči nemu nie je žiadna inštitúcia. "Naša univerzita sa snaží neustále zlepšovať procesy, ktoré vedú ku kvalitnejšej práci so zdrojmi. V priebehu leta napríklad plánujeme aktualizovať pokyny pre školiteľov a oponentov pri posudzovaní zhody, plánujeme posilniť podporu pre akademikov zameranú na prácu so zdrojmi a citovanie a prehodnocujeme aj možnosti rozširovania licencií antiplagiátorských systémov," uviedla univerzita ešte 16. júla vo svojom vyhlásení, ktoré na pondelkovom stretnutí potvrdili.



"Univerzita považuje túto tému za uzavretú," uviedli po pondelkovom stretnutí.



Matovič čelil uplynulý týždeň odvolávaniu po prvý raz od nástupu do funkcie. Opozičný návrh na vyslovenie nedôvery premiérovi podporilo v Národnej rade SR iba 47 zo 125 prítomných poslancov. Matovič čelil odvolávaniu pre kauzu jeho diplomovej práce, ale aj pre jeho pôsobenie v kresle premiéra.