Práce na rekonštrukcii študentských domov STU v Bratislave pokračujú

Bratislava 26. júna (TASR) - Práce na rekonštrukcii študentských domov Slovenskej technickej univerzity (STU) v Bratislave pokračujú. TASR to potvrdil hovorca univerzity Juraj Rybanský.



V prvom polroku tohto roka bola dokončená komplexná rekonštrukcia blokov A3 a A4 v hodnote 2.208.000 eur na Študentskom dome Mladosť, ktorá bola súčasťou rekonštrukcie blokov A1 – A4 v celkovej hodnote 4.032.000 eur. "Na Študentskom dome Dobrovičova sa začali práce na realizácii štvrtej etapy rekonštrukcie izieb v rozsahu 380.000 eur z vlastných zdrojov STU. Úplná rekonštrukcia internátu je naplánovaná do deviatich etáp v celkovej hodnote 3.136.000 eur," priblížil Rybanský s tým, že ukončením štvrtej etapy bude hotových 52 percent.



Na Študentskom dome Mladá garda sa začali práce na opravách izieb bloku A (štvrtá etapa) v hodnote 381.000 eur z vlastných zdrojov univerzity. "Celá rekonštrukcia je plánovaná do 13 etáp s predpokladanými nákladmi vo výške 2.160.000 eur. Ukončením štvrtej etapy bude opravených 33 percent ubytovacích kapacít v hodnote vykonaných prác za 842.000 eur," informoval Rybanský. Začali sa aj práce na oprave elektroinštalácií posledného bloku L v hodnote 24.000 eur, pričom po ukončení prác bude na celom internáte dokončená výmena elektroinštalácií. "Tieto práce v celkovej hodnote 333.000 eur boli realizované postupne z vlastných zdrojov STU od roku 2015," doplnil hovorca univerzity.



Pretože študenti ani počas druhej vlny pandémie ochorenia COVID-19, teda od októbra 2020, nemohli byť ubytovaní v študentských domoch, príjmy STU rapídne poklesli. "Ak z úrovne ministerstva školstva nebudú pre STU pridelené finančné prostriedky na kompenzáciu výpadku príjmov, práce na rekonštrukciách a opravách izieb budú musieť byť pozastavené," zdôraznil Rybanský. Od finančných prostriedkov je taktiež závislé aj spustenie plánovanej komplexnej rekonštrukcie blokov B1 a B2 na Študentskom dome Mladosť v hodnote 2,7 milióna eur, ktorú plánuje STU začať koncom roka.



STU koncom roku 2018 začala s rozsiahlejšími rekonštrukciami študentských domov, pretože bola pre vysoké školy na tento účel vyčlenená mimoriadna dotácia. "Na rekonštrukcie študentských domov v Bratislave sme vyčerpali celú pridelenú dotáciu ministerstvom školstva, teda 8.961.348 eur, a z vlastných zdrojov STU do opráv jednotlivých internátov investovala ďalších 860.332 eur," uzavrel Rybanský.