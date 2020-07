Práceneschopnosť sudcu skomplikovala uzavretie dlhoročných káuz

Bratislava 26. júla (TASR) - Dlhotrvajúca práceneschopnosť jedného zo sudcov Okresného súdu (OS) Bratislava I výrazne skomplikovala skoré uzavretie mediálne známych a dlhoročne nedoriešených káuz.



Prípady, v ktorých síce padli v minulosti neprávoplatné rozsudky, a v niektorých z nich sa koná viac ako desať rokov, muselo vedenie OS Bratislava I aktuálne prerozdeliť medzi iných sudcov. Kauzy sa dodatkom č. 5 OS Bratislava I prerozdelili novým zákonným sudcom v trestných veciach. TASR o tom informoval hovorca Krajského súdu (KS) v Bratislave Pavol Adamčiak.



Ide napríklad o kauzu dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave z roku 2004, pri ktorej zahynul nevinný chlapec a družka jeho otca, ďalej o prípad holandského lodného kapitána Gerrita Jana K., ktorý mal v roku 2014 zavraždiť svoju priateľku Simonu, či kauzu vrážd dvoch dôchodcov, ktoré sa odohrali v marci 2010 v obci Vinosady v okrese Pezinok.



Ďalej sa prerozdelili prípad obžalovaného exministra vnútra Gustáva K. v kauze zmareného referenda či vydieračská kauza Libora J., považovaného za bosa skupiny jakšíkovcov, a spoluobžalovaného Mariána S. z roku 2010. Sudcovia, ktorým prípady prerozdelili, sa budú musieť zaoberať aj novšími prípadmi, ako v máji podanou obžalobou na obvineného Jozefa R. z vraždy advokáta Ernesta Valka či kauzou zariadenia pre seniorov Iris, kde figurujú ako obžalovaní falošný lekár Ivan B. a falošná zdravotná sestra Vanessa P.



Noví sudcovia si musia najskôr naštudovať rozsiahle spisové materiály a potom vytýčiť termín pojednávaní. Vo väčšine prípadov však obžalovaní, tak ako to bolo aj v minulosti, nebudú súhlasiť s novozložením senátu, a teda doteraz vykonané dokazovanie sa bude musieť vykonať odznovu.



Prípady práceneschopný sudca buď "zdedil" po svojich predchodcoch, sudcoch Jánovi Jamrichovi a Stanislavovi Dutkovi, ktorí odišli v roku 2017 a 2019 do dôchodku a kauzy neukončili, alebo v iných vyniesol viackrát neprávoplatný rozsudok. Verdikty mu však odvolací KS zrušil a veci vrátil pre procesné pochybenia na nové prejednanie.



Zo spomínaných prípadov sa napríklad v kauze dvojnásobnej vraždy v Moste pri Bratislave nekonalo viac ako štyri roky. Sudca, ktorý je práceneschopný, v minulom roku vytýčil dva termíny procesu, no pojednávania musel odročiť, lebo nemal vykázané doručenie predvolania poškodeného expolicajta Juraja G. V prípade sú okrem na doživotie odsúdeného Branislava Adamča a Karola M. spoluobžalovaní Jozef B. a Nikola P. Naposledy sa v kauze riadne pojednávalo v lete 2016. Potom predseda senátu Ján Jamrich išiel do dôchodku. Nový sudca, aktuálne na PN, musel spis nanovo naštudovať.