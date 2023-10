Pracoviská cudzineckej polície fungujú od pondelka v bežnom režime

Bratislava 13. októbra (TASR) - Od pondelka 16. októbra budú opäť otvorené všetky pracoviská oddelení cudzineckej polície. TASR o tom informovala hovorkyňa Prezídia Policajného zboru (PPZ) Denisa Bárdyová.



"Stránková činnosť oddelení cudzineckej polície bude opäť fungovať v štandardnom režime, to znamená, že budú vybavovať všetkých cudzincov, ktorí sú objednaní prostredníctvom rezervačného systému," dodala.



Upozornila tiež, že platnosť pobytu pre cudzincov sa automaticky predlžuje až do uplynutia dvoch mesiacov od odvolania mimoriadnej situácie v súvislosti s hromadným prílevom cudzincov na územie SR spôsobeným ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny. "To znamená, že cudzinci, ktorí potrebujú požiadať o obnovenie pobytu, môžu tak urobiť aj po uplynutí časovej platnosti pôvodne udeleného pobytu," vysvetlila Bárdyová.



Dôvodom obmedzenia prevádzky stránkových pracovísk oddelení cudzineckej polície bolo plnenie úloh v súvislosti s nárastom nelegálnej migrácie a obnovením hraničných kontrol s Maďarskom.