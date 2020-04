Pracoviská MV budú od pondelka pracovať v šesťhodinovom režime

Bratislava 26. apríla (TASR) – Kontaktné pracoviská Ministerstva vnútra (MV) SR prechádzajú od pondelka (27. 4.) z trojhodinového na šesťhodinový režim úradných hodín. Informuje o tom rezort vnútra na sociálnej sieti.



V pondelok, utorok, štvrtok a piatok budú pracoviská otvorené od 8.00 do 14.00 h, v stredu od 10.00 do 16.00 h. MV SR upozorňuje, že z dôvodu ochrany verejného zdravia naďalej platí mnoho obmedzení v poskytovaní služieb. Dopravné inšpektoráty vybavia len občanov objednaných prostredníctvom elektronickej služby.



"Vodičské preukazy sa budú vydávať len novým vodičom po získaní vodičského oprávnenia, majiteľom stratených či odcudzených vodičských preukazov, taktiež pri uplynutí platnosti a po zmene priezviska po sobáši. Vydávajú sa aj medzinárodné vodičské preukazy a výpisy z evidenčnej karty vodiča," uviedol rezort vnútra. Prijímať sa budú žiadosti o občianske preukazy, ktorých časová platnosť sa skončila alebo je platná maximálne dva mesiace. O občiansky preukaz možno požiadať aj v prípade straty či krádeže, z dôvodu výmeny neelektronického dokladu za občiansky preukaz s čipom, pri zmene trvalého pobytu alebo priezviska a pri dovŕšení 15 rokov veku. "Oddelenia dokladov tiež poskytnú službu odblokovania bezpečnostného osobného kódu a odblokovania e-podpisu (KEP PIN). Štandardné vydávanie certifikátov na e-podpis naďalej nebudú zabezpečovať, keďže je možné ich získať online," priblížil rezort vnútra.



Cestovné pasy sa naďalej vydávajú len na základe žiadosti o urýchlené vydanie do dvoch pracovných dní za príslušný správny poplatok. Žiadosti o takzvané cestovné občianskej preukazy pre deti do 15 rokov sa momentálne neprijímajú vôbec. "Neprijímajú sa ani žiadosti o vydanie zbrojných preukazov a licencií, ani sa nezabezpečuje výkon skúšok odbornej spôsobilosti na držanie či nosenie zbrane a streliva," priblížilo MV SR.



Okresné úrady naďalej nevykonávajú pojednávania o priestupkoch a správnych deliktoch. Overovanie listín a podpisov sa robí len po telefonicky dohodnutom stretnutí.