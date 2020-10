Pracoviská rezortu vnútra sú až do odvolania zatvorené

Bratislava 27. októbra (TASR) - Klientske centrá, oddelenia dokladov, dopravné inšpektoráty a ďalšie pracoviská Ministerstva vnútra (MV) SR sú z dôvodu zákazu vychádzania až do odvolania zatvorené. Ich zamestnanci však naďalej pracujú a všetky žiadosti verejnosti vybavujú v zákonom stanovených lehotách. TASR o tom informovala riaditeľka tlačového odboru MV SR Barbara Túrosová.



"Občania môžu úrady kontaktovať výlučne telefonicky, elektronickou formou či písomne. Neautorizované elektronické podanie je potrebné do troch pracovných dní doplniť písomne alebo kvalifikovaným elektronickým podpisom," priblížila Túrosová.



Všetky elektronicky dohodnuté termíny sú zrušené. Žiadatelia sa budú môcť čoskoro objednať na nové termíny, ktoré MV SR sprístupní. Zrušené sú aj všetky priestupkové pojednávania, podateľne taktiež neposkytujú služby.



"Jedinou výnimkou z opatrení je preberanie vyhotovených dokladov (občiansky preukaz, vodičský preukaz, cestovný pas) pre občanov, ktorí o ne požiadali v zrýchlenej lehote," uviedlo ministerstvo.







Rezort tiež upozornil, že počas núdzového stavu neplatia lehoty platnosti uvedené na dokladoch. Automaticky sa predlžujú až do uplynutia štyroch mesiacov po skončení núdzového stavu, výnimočného stavu, alebo mimoriadnej situácie vyhlásenej v súvislosti s pandémiou COVID-19. Výnimkou sú cestovné pasy. "Doklady teda automaticky platia a v tejto dobe nie je potrebné vybavovať nové a vystavovať sa riziku nákazy," zdôraznila Túrosová.