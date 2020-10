M. Klus vidí v elektronickom hlasovaní riziká kybernetických útokov

Bratislava 11. októbra (TASR) - Vytvorenie aplikácie na zasielanie žiadostí o voľbu poštou zo zahraničia, zavedenie jednotného elektronického zoznamu voličov či rozšírenie možnosti hlasovať poštou aj pre voľby prezidenta SR a eurovoľby, to sú témy, na ktorých sa podľa štátneho tajomníka rezortu diplomacie Martina Klusa (SaS) zatiaľ zhodli členovia pracovnej skupiny zriadenej ministerstvom vnútra. Skupina má analyzovať riziká elektronického hlasovania zo zahraničia vo voľbách do Národnej rady SR, ako aj riešiť ďalšie súvisiace témy. Podľa šéfa parlamentného ústavnoprávneho výboru Milana Vetráka (OĽANO) sa má skupina stretávať na mesačnej báze. Predpokladá, že analýza by mohla byť spracovaná do konca roka. Skupina sa naposledy stretla začiatkom októbra.



Pracovná skupina sa podľa Klusa zaoberá aj zavedením voľby zo zahraničia na zastupiteľských úradoch. Dodal, že členovia skupiny sa zhodli na potrebe zadefinovania ústavných a technických predpokladov, ktoré je potrebné splniť pre zavedenie elektronického hlasovania, ako aj na potrebe porovnania rizík elektronického hlasovania a rizík voľby poštou.



Vetrák vníma hlavný problém zavedenia elektronického hlasovania v nepripravenosti štátnych informačných systémov. Dodal, že na Slovensku je ešte veľa miest, ktoré nie sú pokryté internetom. Problém je aj s viacerými negatívnymi skúsenosťami zo zahraničia, napríklad zo Švajčiarska či Estónska. Klus vidí riziká kybernetických útokov a s tým súvisiace riziká manipulácie s výsledkami hlasovania či možnosti volebnej korupcie. "Veľmi dôsledne bude treba zabezpečiť aj tajnosť elektronického hlasovania či jeho zrozumiteľnosť, aby nebolo príliš komplikované napríklad pre voličov s nižšou počítačovou gramotnosťou," pripomenul.



Vzhľadom na riziká je podľa Vetráka na mieste uvažovať aspoň o pilotnom projekte, ktorý by sa týkal obmedzenej časti voličov, napríklad vojakov na misiách v zahraničí. Výsledky analýzy a návrh na vykonanie prípadných legislatívnych zmien budú podľa tlačového odboru rezortu vnútra predmetom rokovania vlády. "V súčasnosti nie je možné určiť termín predloženia výstupu na rokovanie vlády," dodal odbor.



V pracovnej skupine sú zástupcovia rezortov vnútra, zahraničných vecí, spravodlivosti, investícií, ako aj štátnej volebnej komisie či Národného bezpečnostného úradu. Sú v nej aj zástupcovia Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ústavu informatiky Slovenskej akadémie vied či Štatistického úradu SR, ako aj občianske združenie (OZ) Slovensko.Digital a Slovenský inštitút pre bezpečnostnú politiku. Prizvaní sú aj zástupcovia OZ Srdcom doma a ústavnoprávneho výboru.



Premiér Igor Matovič (OĽANO) nedávno vyhlásil, že by chcel, aby do budúcich parlamentných volieb mohli Slováci zo zahraničia hlasovať elektronicky. Zavedenie elektronického hlasovania zo zahraničia po zvážení bezpečnostných rizík má vláda aj vo svojom programovom vyhlásení.