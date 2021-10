Pracovníci KEÚ: Santusová na polygrafe potvrdila väčšinu podozrenia

Bratislava 21. októbra (TASR) - Vyšetrovateľka Úradu inšpekčnej služby (ÚIS) Diana Santusová počas polygrafického vyšetrenia na Národnom bezpečnostnom úrade (NBÚ) potvrdila podľa pracovníkov Kriminalistického a expertízneho ústavu Policajného zboru (KEÚ PZ) takmer všetky podozrenia. Svoje konanie zdôvodnila tým, že ho považuje za správne a napomáhajúce jej vyšetrovaniu. Vyplýva to zo stanoviska KEÚ PZ k medializovaným informáciám, ktoré TASR poskytla riaditeľka tlačového odboru Ministerstva vnútra (MV) SR Barbara Túrosová.



"Pracovníčka NBÚ, ktorá taktiež vyšetrenie pozorovala, skonštatovala, že uvedené vyhlásenia pani Santusovej sú natoľko závažné, že keby išlo o jej bezpečnostnú previerku, vo vyšetrení na polygrafe by sa už nepokračovalo," poznamenal KEÚ PZ v stanovisku.



KEÚ PZ mal navrhnúť vyšetrenie v spolupráci s NBÚ po neúspešných pokusoch vykonať ho na ich pracovisku. Zástupca riaditeľa ÚIS Martin Mackovič potvrdil vyšetrenie na NBÚ, avšak len formou klasického skríningového vyšetrenia. To označil KEÚ PZ za neštandardné.



"Pán Mackovič povedal, že s pani Santusovou prišiel krajský prokurátor a bolo mu týmto prokurátorom oznámené, že vyšetrenie bude prebiehať na NBÚ a že bude všeobecné a nebude zamerané na konkrétne podozrenia," konštatuje sa v stanovisku.



Na tvorbe testových otázok sa podľa stanoviska pracovníci KEÚ PZ nepodieľali. Namietali aj priebeh vyšetrenia. Bolo podľa nich potrebné v testovaní pokračovať. Považujú ho za nedokončené. Nespolupracovali ani na vypracovaní správy. Podpísali ju až po prepracovaní a doplnení zásadných informácií. Výsledky vyšetrenia podľa stanoviska nekorešpondujú s medializovanými informáciami.