Pracovníci s mládežou majú možnosť prihlásiť sa na školenie právach

Bratislava 27. júla (TASR) - Pracovníci s mládežou majú možnosť prihlásiť sa na bezplatné národné školenie Kompas. Poskytne im praktické zručnosti a teoretické znalosti o tom, ako efektívne komunikovať témy ľudských práv. Na svojom webe to uviedol Národný inštitút vzdelávania a mládeže (NIVaM), ktorý je v spolupráci s Radou Európy organizátorom školenia.



"Školenie Kompas si kladie za cieľ podporiť komplexné porozumenie problematiky ľudských práv v kontexte Slovenska. Účastníci sa budú venovať súčasnej situácii v oblasti ľudských práv, rozvíjať kompetencie na efektívne zapájanie mládeže a skúmať metódy neformálneho vzdelávania," poznamenal NIVaM.



Ako doplnil, školenie umožní aktívnu diskusiu, výmenu skúseností a poskytne praktické nástroje na dosahovanie zmien vo vlastných výchovno-vzdelávacích skupinách. "Vzdelávaním mládeže v oblasti ľudských práv sa otvára cesta k inkluzívnejšej a spravodlivejšej spoločnosti," skonštatoval.



Školenie sa uskutoční v Piešťanoch od 29. septembra do 3. októbra tohto roka. Prihlásenie je možné do 18. augusta.