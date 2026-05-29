Pracovný týždeň sa s nami rozlúči so slnečným počasím
Najvyššia denná teplota bude 18 až 23, v južnej polovici západného a stredného Slovenska väčšinou 23 až 28 stupňov C.
Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Piatok: Jasno až polooblačno. Miestami prechodne oblačno.
Najnižšia nočná teplota 13 až 8, miestami, najmä v údoliach, 7 až 2 stupňov C.
Najvyššia denná teplota 18 až 23, v južnej polovici západného a stredného Slovenska väčšinou 23 až 28 stupňov C.
Severozápadný až severný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 12 m/s (45 km/h). Miestami, najmä na strednom Slovensku, slabý vietor.
Teplota na horách:
Vo výške 600 - 1000 m 19 až 16 stupňov C.
Vo výške 1000 - 1500 m 16 až 11 stupňov C.
Vo výške 1500 - 2500 m 11 až 3 stupne C.
