Piatok 29. máj 2026
Pracovný týždeň sa s nami rozlúči so slnečným počasím

Na snímke ľudia oddychujú v Mestskom parku pri jazierku v Košiciach. Foto: TASR - František Iván

Autor TASR
Bratislava 29. mája (TASR) - Piatok: Jasno až polooblačno. Miestami prechodne oblačno.

Najnižšia nočná teplota 13 až 8, miestami, najmä v údoliach, 7 až 2 stupňov C.

Najvyššia denná teplota 18 až 23, v južnej polovici západného a stredného Slovenska väčšinou 23 až 28 stupňov C.

Severozápadný až severný vietor 3 až 8 m/s (10 až 30 km/h), v nárazoch ojedinele okolo 12 m/s (45 km/h). Miestami, najmä na strednom Slovensku, slabý vietor.


Teplota na horách:

Vo výške 600 - 1000 m 19 až 16 stupňov C.

Vo výške 1000 - 1500 m 16 až 11 stupňov C.

Vo výške 1500 - 2500 m 11 až 3 stupne C.
