Prácu policajných pyrotechnikov majú doplniť nové roboty

Bratislava 27. októbra (TASR) - Ministerstvo vnútra (MV) SR chce nakúpiť pyrotechnické roboty a diaľkovo ovládané zariadenia na zisťovanie, deaktiváciu a manipuláciu s podozrivými predmetmi. Zákazka v predpokladanej hodnote takmer 1.999.000 bez dane z pridanej hodnoty bude spolufinancovaná Európskou úniou. Vyplýva to z oznámení vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.



Prvú časť zákazky tvorí dodanie troch pyrotechnických robotov v hodnote asi 892.500 eur. "Diaľkovo ovládané vozidlo je určené na skúmanie nastražených výbušných systémov a ich zneškodňovanie mechanickým a pyrotechnickým spôsobom," približuje ministerstvo. Vozidlo musí byť schopné manipulovať s výbušninami a muníciou s hmotnosťou minimálne 100 kilogramov.



Ďalších troch robotov by pyrotechnici mohli využívať pri kontrole cestovnej batožiny. Vyčlenili na ne rozpočet 693.300 eur. Tretiu časť zákazky takisto tvoria tri roboty. Mali by byť určené na prieskum a nevyhnutnú manipuláciu v obmedzenom priestore a bežných dopravných prostriedkoch, vrátane podvozkov. Vyčlenená suma predstavuje 305.600 eur.



Delaboračné zariadenia v hodnote asi 107.600 eur majú bezpečne rozoberať muníciu "za účelom jej znefunkčnenia a zisťovania funkčnosti jej komponentov a obsahu pri expertíznom a znaleckom skúmaní". Tvoria štvrtú časť zákazky.



Ponuky možno predkladať do 26. novembra.