Agrorezort plánuje vysporiadať pozemky pod hradmi

Bratislava 9. septembra (TASR) - Finálna forma riešenia vysporiadania pozemkov pod hradmi, ktoré obnovujú dobrovoľnícke združenia, ešte nie je k dispozícii, problematiku však Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR spracovalo v priebehu augusta 2020 do úpravy viacerých všeobecne záväzných právnych predpisov, ktoré čakajú na pripomienkové konanie. Pre TASR to uviedla hovorkyňa agrorezortu Anežka Hrdá.



V rámci medzirezortnej iniciatívy MPRV, Ministerstva kultúry (MK) SR, Pamiatkového úradu (PÚ) SR a občianskeho združenia Zachráňme hrady hľadajú experti už do roku 2019 možnosti vysporiadania pozemkov pod hradmi, ktoré sú v majetku Lesov SR. Cieľom má byť dosiahnutie právneho stavu, ktorý umožní dobrovoľníckym združeniam zaoberajúcim sa obnovou historických pamiatok, respektíve samosprávam, v katastri ktorých sa hrady nachádzajú, väčšie možnosti získania finančných prostriedkov na obnovu.



"Návrh riešenia predpokladá získanie práva užívania pozemku za účelom obnovy hradu, respektíve národnej kultúrnej pamiatky, na základe zmluvy so zápisom tohto práva v katastri nehnuteľností. Toto riešenie umožňuje preukázanie vzťahu k pozemku a stavbe, respektíve k hradu, čo je podmienkou pre podanie žiadosti o podporu realizácie obnovy hradu alebo národnej kultúrnej pamiatky v rámci dotačných systémov ministerstva kultúry," spresnila Hrdá.



Predbežný termín začiatku účinnosti právnej úpravy je stanovený na 1. apríla 2021. "Skutočný dátum závisí od plynutia legislatívneho procesu," dodala hovorkyňa MRPV.



Lesníci v medziach doterajšej legislatívy umožňovali základnú záchranu objektov udelením súhlasu, či formou nájmu pre občianske združenia alebo obce. Ďalšie aktivity projektov sú však brzdené neusporiadanými vlastníckymi pomermi či rozdrobenosťou pozemkov.