Právnická fakulta UK: ÚS SR by nemal vyhovieť návrhom k paragrafu 363

Bratislava 14. mája (TASR) - Ústavný súd SR by mal o návrhoch v konaní o súlade ustanovení paragrafov 363 až 367 Trestného poriadku s ústavou a dohovorom o ochrane ľudských práv rozhodnúť tak, že im nevyhovie. Vo svojom stanovisku to uviedla Právnická fakulta Univerzity Komenského (PraF UK) v Bratislave. Chce ním prispieť k odbornej diskusii aj eliminácii politizácie problematiky. Zároveň sa dištancovala od akéhokoľvek jeho politického zneužívania.



Odborníci z právnickej fakulty hovoria o súlade s Ústavou SR aj Dohovorom o ochrane ľudských práv a základných slobôd. "Paragrafy 363 až 367 Trestného poriadku sledujú legitímny cieľ, ktorým je požiadavka zákonnosti rozhodnutí prokurátorov a policajtov a na ňu nadväzujúca požiadavka ústavnej konformity zásahov vytváraných týmito rozhodnutiami," píše sa v stanovisku s tým, že ide najmä o odstránenie z nezákonnosti vyplývajúcich zásahov do základných práv a slobôd.



Odborníci v stanovisku taktiež zdôraznili, že SR má dostatočný systém garancií, vytvárajúcich predpoklad, že nemôže dochádzať k systémovému zlyhávaniu pri aplikácii paragrafov 363 až 367 Trestného poriadku. "Ide o záruky vyplývajúce zo spôsobu obsadenia funkcie alebo kreácie generálneho prokurátora SR, záruky vyplývajúce z politickej kontroly jeho činnosti, záruky vyplývajúce zo súdnej kontroly jeho činnosti, záruky vyplývajúce z práva odvolať ho a záruky vyplývajúce z možnosti vyvodzovať trestnoprávnu zodpovednosť generálneho prokurátora SR," poukázali.



Ústavný súd SR ešte vo februári prijal na ďalšie konanie návrh prezidentky na posúdenie ústavnosti sporného paragrafu 363 Trestného poriadku. Zároveň ho spojil s konaním, v ktorom daný paragraf napadla ešte koncom roka 2021 aj skupina poslancov NR SR. Predseda Ústavného súdu SR Ivan Fiačan vyjadril presvedčenie, že o podaniach by mohlo byť rozhodnuté zrejme do letných prázdnin.