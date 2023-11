Práva zdravotne postihnutých zvýrazní kampaň Aj my sme tu

Bratislava 30. novembra (TASR) - Upriamiť pozornosť verejnosti na to, že ľudia so zdravotným postihnutím sú plnohodnotnými členmi spoločnosti a majú rovnaké práva ako zdraví spoluobčania, je cieľom kampane Aj my sme tu. Jej v poradí druhý ročník organizuje Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím (ÚKOZP) od 3. do 10. decembra, ktorý je Medzinárodným dňom ľudských práv.



Komisárka pre osoby so zdravotným postihnutím Zuzana Stavrovská zvýraznila fakt, že medzi známymi osobnosťami, ktoré budú na tohtoročnej kampani participovať, je i prezidentka SR Zuzana Čaputová. "Ceníme si, že svojimi aktivitami pravidelne upozorňuje aj na potreby ľudí s rôznymi postihnutiami a diagnózami, pretože hlas pani prezidentky má veľmi široký dosah a môže prispieť k scitlivovaniu verejnosti," uviedla Stavrovská.



Hovorkyňa úradu Elena Koritšánska doplnila, že počas každého dňa kampane bude ÚKOZP na sociálnych sieťach Facebook a Instagram zverejňovať videopozdravy od rôznych osobností, ktoré sa zaoberajú pomocou ľuďom so zdravotným postihnutím.



K aktivitám kampane sa môže pridať aj verejnosť. Stačí od 3. do 10. decembra nakrútiť krátke video so želaním pre ľudí so zdravotným postihnutím a zverejniť ho na sociálnych sieťach. Viac informácií možno nájsť na webe ÚKOZP.