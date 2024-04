Pravidelná telesná aktivita u detí je dôležitá, pretože vytvára návyk

Bratislava 20. apríla (TASR) - Pravidelná telesná aktivita v detstve a mladom veku je dôležitá, pretože vytvára celoživotný návyk. Poukázala na to vedúca odboru podpory zdravia a výchovy k zdraviu Regionálneho úradu verejného zdravotníctva (RÚVZ) v Bratislave Zuzana Klinčáková na sociálnej sieti úradu.



"Mladiství, ktorí sú pravidelne aktívni, majú menšiu šancu, že sa u nich vyvinú rizikové faktory ako obezita, zvýšený krvný tlak. Je preto vhodné podporovať deti v tých pohybových aktivitách, ktoré ich bavia a napĺňajú," vysvetlila s tým, že edukácia má zásadný význam.



Ozrejmila, že pravidelná pohybová aktivita zlepšuje fyzickú a psychickú kondíciu a posilňuje imunitný systém. Zároveň podporuje srdcovú činnosť a krvný obeh, zlepšuje prívod kyslíka do celého tela, normalizuje krvný tlak, podporuje trávenie a činnosť čriev, harmonizuje činnosť endokrinného systému a je aj napríklad prevenciou pred osteoporózou.



Naopak, nedostatok aktivity v kombinácii s nesprávnou výživou sa spolupodieľa na vzniku chronických ochorení, ako sú srdcovocievne, onkologické, metabolické a respiračné ochorenia či ochorenia pohybového aparátu a podobne, upozornila odborníčka. "Dnešný sedavý spôsob života významne prispieva k pandémii obezity a vzniku rôznych chronických civilizačných ochorení, ako sú diabetes, ateroskleróza, kardiovaskulárne a neurodegeneratívne ochorenia," dodala.



Podotkla, že čím je človek starší, tým je primeraná a pravidelná fyzická aktivita dôležitejšia. "Šport odďaľuje príznaky starnutia, pomáha zvládať choroby a bolesť, dodáva chuť do života, zvyšuje energiu a zlepšuje pozitívnu náladu," vysvetlila Klimešová.



Pri sedavej práci RÚVZ odporúča zvýšiť fyzickú aktivitu počas dňa napríklad prepravou na bicykli namiesto autom či používaním schodov namiesto výťahu. Významnú úlohu zohráva napríklad aj prechádzanie sa. Klimešová podotkla, že pravidelná chôdza dokáže podľa štúdií predĺžiť život človeka o niekoľko rokov a spúšťa aj omladzovacie procesy v tele.



Odborníci podľa jej slov odporúčajú spraviť denne 10.000 krokov. Takisto venovať sa intenzívnej vytrvalostnej aktivite 30 minút aspoň päťkrát týždenne alebo jednu hodinu trikrát týždenne, optimálne v kombinácii so silovým tréningom dva- až trikrát týždenne.