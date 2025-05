Pravidelné testovanie je dôležité pre prevenciu sexuálnych ochorení

Bratislava 18. mája (TASR) - Pravidelné testovanie je najdôležitejším krokom k prevencii aj včasnej liečbe sexuálne prenosných ochorení. Poukázalo na to občianske združenie (OZ) HIV/AIDS Slovensko, ktoré sa zapája do iniciatívy Európsky týždeň testovania (19. - 26. 5.). Od pondelka do piatka ponúkne ľuďom možnosť bezplatného a anonymného testovania na HIV, syfilis a hepatitídu C v komunitnom centre HIV na Pražskej ulici 11 v Bratislave. TASR o tom informoval riaditeľ združenia Ján Koller.



„Vďaka modernej medicíne môžu ľudia žijúci s HIV viesť plnohodnotný život, pracovať, milovať a plánovať budúcnosť. Kľúčom je však vedieť o svojom statuse. Preto považujeme pravidelné testovanie za najdôležitejší krok k prevencii aj včasnej liečbe,“ priblížil Koller. Ako ozrejmil, moderná antiretrovírusová terapia znižuje množstvo vírusu v tele až na nedetegovateľnú úroveň, čo znamená, že HIV sa v tele človeka nerozmnožuje a zároveň HIV pozitívny človek vírus ďalej neprenáša. Nepredstavuje tak žiadne riziko pre seba ani svoje okolie.



Dôležité je tiež podľa združenia aj testovanie na iné sexuálne a krvou prenosné ochorenia. „Syfilis a hepatitída C môžu byť podobne ako HIV dlhodobo bez príznakov. Ak sa však odhalia včas, sú liečiteľné alebo dobre zvládnuteľné,“ vysvetlil Koller. Syfilis je podľa jeho slov v súčasnosti opäť veľmi rozšírený, diagnostikovaných prípadov pribúda aj u nás. Varuje, že neliečené ochorenie môže spôsobiť vážne zdravotné komplikácie, od neurologických porúch po poškodenie orgánov. „Testovanie a antibiotická liečba dokážu syfilis úplne vyliečiť,“ dodal riaditeľ.



Občianske združenie preto pozýva každého, aby sa nechal otestovať. „Testovanie na HIV, syfilis a hepatitídu C je jednoduché, rýchle, bezbolestné, anonymné a bezplatné. Je dostupné pre každého, bez rozdielu veku, pohlavia, sexuálnej orientácie či životného štýlu. Testovanie môže zachrániť zdravie, preto netreba čakať až na prípadné príznaky, ale treba konať včas,“ vyzval Koller. Počas Európskeho týždňa testovania bude OZ testovať denne od 17.00 do 19.00 h. V stredu bude testovať až do 20.30 h.



Cieľom Európskeho týždňa testovania je zvyšovať povedomie o dôležitosti testovania na HIV a iné sexuálne prenosné ochorenia, podpora včasnej diagnostiky a odbúravanie stigmy stále spätej s HIV.