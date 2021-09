Pravidelnému pohybu sa denne treba venovať aspoň 30 minút

Bratislava 14. septembra (TASR) - Pilierom zdravého životného štýlu je pravidelný pohyb. Denne by sa mu mali ľudia venovať aspoň 30 minút. Pripomína to Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) SR ako súčasť odporúčaní, týkajúcich sa zdravého životného štýlu aj počas jesenných mesiacov.



Hovorkyňa úradu Daša Račková poukázala na to, že pohyb je pri priaznivom počasí najlepší na čerstvom vzduchu. „Fyzická aktivita má význam v prevencii mnohých rozšírených chronických ochorení, výskytu obezity a nadváhy a priaznivo vplýva aj na obranyschopnosť organizmu. Pozitívne účinky fyzickej aktivity na zdravie sa prejavujú najmä za predpokladu, že je vykonávaná pravidelne, s dostatočnou intenzitou a dlhodobo,“ uviedla.



Úrad hovorí, že aj menšie úpravy životosprávy však majú svoj význam. Vhodné je dopriať si ráno krátku rozcvičku, pri telefonovaní sa prechádzať, častejšie chodiť namiesto výťahom po schodoch, vymeniť aspoň v niektoré dni obvyklú prepravu autom alebo hromadnou dopravou za prechádzku alebo sa presunúť bicyklom.



„Spomeňte si na pohybovú aktivitu, ktorá vás v minulosti bavila a ktorá je adekvátna aj vzhľadom na vaše súčasné fyzické možnosti. Snažte sa využívať a rozhýbať svalstvo, pri pohybe by sa vám mal aspoň mierne zrýchliť pulz a dych,“ radí Račková.



Psychické a fyzické zdravie podporuje tiež pobyt v prírode, čo posilňuje imunitný systém. Pobytom v prírode telu možno dodať množstvo kyslíka, ktorý je pre zachovanie dlhodobo dobrého zdravia veľmi dôležitý.



„Dodržiavajte vhodný spánkový režim, keďže dlhodobý nedostatok spánku môže viesť k vzniku úzkosti. Vedľajším účinkom pri nedostatku spánku je tiež znížená obranyschopnosť tela. Ak spíme málo, sme zraniteľnejší,“ uzavrela Račková.