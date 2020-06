Pravidelní darcovia krvi zachraňujú životy, pripomína Červený kríž

Bratislava 14. júna (TASR) - Nedeľný Svetový deň darcov krvi opäť poukazuje na milióny ľudí, ktorí pravidelným darovaním krvi každodenne zachraňujú životy ďalších miliónov na celom svete.



„Zdravie a život vážne zranených či chorých ľudí doslova závisí od dobrej vôle jednotlivcov ochotných pravidelne darovať krv. Nie je to samozrejmosť, aj keď to možno často tak vnímame. A hodnota tohto činu každého jedného darcu krvi sa nedá ničím vyvážiť,“ hovorí generálna sekretárka Slovenského Červeného kríža (SČK) Zuzana Rosiarová.



SČK každoročne oceňuje mnohonásobných darcov krvi. Minulý rok odovzdal 11.527 plakiet Jana Janského a medailí Jána Kňazovického. „S veľkou vďakou zisťujeme, že počty ocenených sa stále zvyšujú. A každý ďalší prvodarca je pre slovenské zdravotníctvo a celý svet veľmi dôležitý,“ zdôrazňuje Rosiarová.



Pre mimoriadne opatrenia spojené s pandémiou nového koronavírusu sa tento rok nebude konať podujatie Divadelná kvapka krvi, krv je však potrebná aj v tomto období a na jej darovanie SČK vyzýva celoročne.



Vo štvrtok (11. 6.) mohli dobrovoľníci prísť darovať krv aj do Prezidentského paláca v rámci novej iniciatívy Prezidentská kvapka krvi. Tohtoročná kampaň pri príležitosti Svetového dňa darcov krvi má heslo - Daruj krv a urob svet zdravším miestom. Jej cieľom je vyzvať čo najviac ľudí po celom svete, aby sa stali pravidelnými darcami krvi.