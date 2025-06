Pravidlá pre prihlášky do zdravotných poisťovní chcú spresniť

Bratislava 30. júna (TASR) - Ministerstvo zdravotníctva (MZ) navrhuje spresniť pravidlá pre prihlášky do zdravotných poisťovní. Skrátiť chce napríklad lehotu na ich späťvzatie či zefektívniť výmenu údajov medzi zdravotnými poisťovňami a Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Vyplýva to z návrhu novely zákona o zdravotnom poistení, ktorý ministerstvo predložilo do medzirezortného pripomienkového konania. Zjednodušiť tým chce administratívu a vyriešiť viaceré podnety z aplikačnej praxe.



„Pri podávaní späťvzatia prihlášky sa navrhuje obmedzenie času na jeho podanie na 30 dní odo dňa podania prihlášky, nakoľko doposiaľ platná úprava (do 31. októbra) je neúmerne dlhá a v podstate umožňuje druhú (neoficiálnu) fázu prepoisťovania po skončení obdobia na podanie prihlášky,“ vysvetlilo MZ.



Zdravotné poisťovne by po novom tiež mohli opravovať zjavné chyby v späťvzatí prihlášky, napríklad preklepy v osobných údajoch. Zároveň sa majú jasne stanoviť dôvody, pre ktoré môžu späťvzatie odmietnuť, a poisťovne budú musieť poistencov o takomto kroku informovať. Zdravotná poisťovňa by mohla tiež odmietnuť prihlášku, ak ju nepodá samotný poistenec alebo osoba, ktorá ho môže oficiálne zastupovať.



Ministerstvo chce novelou tiež sprísniť podmienky pre vstup samostatne zárobkovo činných osôb (SZČO) zo štátov mimo Európskej únie do systému VZP. Do systému by mali vstupovať až po dvoch rokoch preukázaného podnikania a podaní daňového priznania. Zároveň sa navrhuje, aby tieto osoby mohli čerpať z verejných zdrojov zdravotnú starostlivosť iba na území SR (nie v iných členských štátoch).



Spresniť sa má aj postavenie študentov z iných členských štátov - ak študujú na Slovensku, verejné zdravotné poistenie im už automaticky nevznikne. Navrhuje sa aj povinnosť pre slovenských študentov, ktorí študujú v cudzine, oznámiť túto skutočnosť zdravotnej poisťovni.



Novela chce riešiť aj problematické situácie detí narodených v zahraničí. Ak ich rodičia včas nahlásia trvalý pobyt na Slovensku (do 90 dní), verejné zdravotné poistenie im vznikne spätne odo dňa narodenia. Ak to nestihnú, poistenie začne až v deň, keď dieťa získa legálny pobyt.



Rezort zdravotníctva upravuje aj spôsob vykonávania prehliadok mŕtvych tiel. Po novom by túto povinnosť mali mať len všeobecné a špecializované nemocnice. Iné zariadenia, ako sú hospice či kúpele, by ju zabezpečovať nemuseli, keďže nedisponujú lekármi s oprávnením na vykonávanie prehliadok. Nemocniciam sa zároveň precizujú povinnosti tak, aby boli prehliadky zabezpečené riadne a včas.



MZ navrhuje účinnosť novely zákona od 10. decembra 2025, niektoré ustanovenia začnú platiť neskôr.