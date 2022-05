Pravidlá pri dopravnej nehode a škodovej udalosti sa upravia

Bratislava 5. mája (TASR) - Udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej dôjde len k hmotnej škode v akejkoľvek výške na niektorom z vozidiel, sa nebude považovať za dopravnú nehodu, ale len za škodovú udalosť. Vplýva to z novely zákona o cestnej premávke, ktorú poslanci Národnej rady (NR) SR vo štvrtok schválili.



Zo zákona sa vypustí ustanovenie, podľa ktorého je dopravná nehoda udalosť v cestnej premávke, pri ktorej "na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona". Hmotnú škodu prevyšujúcu jedenapolnásobok väčšej škody podľa Trestného zákona považujú autori novely z hľadiska hospodárskeho a ekonomického vývoja od roku 2009 za prekonanú.



Zmenou legislatívy sa umožní účastníkom škodovej udalosti plne využiť právo si vec vybaviť cestou náhrady škody prostredníctvom poisťovne. A to aj bez prítomnosti policajta na mieste. Má sa tak odstrániť zbytočné blokovanie a obmedzovanie plynulosti cestnej premávky až do príchodu policajta.



Ak by niektorý z účastníkov škodovej udalosti trval na príchode policajta a ten zistí, že sú splnené všetky zákonné podmienky pre škodovú udalosť, nebude potrebná rozsiahla dokumentácia udalosti ako pri dopravnej nehode.



Novela by mohla nadobudnúť účinnosť od 1. júla 2022.