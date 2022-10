Právnici J. Haščáka a skupiny Penta podali podnet na výbor NR SR

Bratislava 17. októbra (TASR) - Právni zástupcovia Jaroslava Haščáka a dvoch spoločností zo skupiny Penta podali podnet na Výbor pre obranu a bezpečnosť Národnej rady (NR) SR. Chcú, aby preskúmal pochybenia sprevádzajúce zákrok v sídle Penty z decembra 2020 či údajné machinácie pri jeho povoľovaní. Hovoria aj o neochote štátnych orgánov zákonnosť zákroku riadne preveriť. Predseda výboru Juraj Krúpa (SaS) pre TASR reagoval, že podnet eviduje. Zatiaľ nepovedal, či výbor zvolá.



Právni zástupcovia žiadajú vec prešetriť vzhľadom na "nečinnosť a neochotu zodpovedných", a to najmä Úradu inšpekčnej služby. Výbor by mal podľa nich uplatniť svoju ústavnú a zákonnú pôsobnosť "vo vzťahu k predstaviteľom príslušných orgánov štátu, predovšetkým voči ministrovi vnútra SR a súčasnému prezidentovi Policajného zboru s cieľom, nech konečne k predmetným pochybeniam zaujmú jasné a konkrétne stanovisko".



V podnete napríklad poukazujú na to, že ani vtedajší riaditeľ Národnej kriminálnej agentúry Branislav Zurian a vtedajší prezident Policajného zboru Peter Kovařík, ktorí podpísali žiadosť zákroku, netušili, čo schvaľujú.



V podnete hovoria, že v marci 2021 podal Haščák v tejto veci trestné oznámenie, ktoré nie je dodnes vybavené. Súbežná kontrola policajnej inšpekcie podľa nich odhalila jediné nedopatrenie počas zásahu, a to "pisársku chybu" v žiadosti vyšetrovateľky o súhlas so zákrokom Lynx Commanda.



Jaroslava Haščáka, vtedajšieho spolumajiteľa spoločnosti Penta, zadržali 1. decembra 2020 počas zásahu v sídle spoločnosti v bratislavskej Petržalke. Obvinili ho z korupcie a legalizácie príjmu z trestnej činnosti, niekoľko týždňov bol vo väzbe. Generálna prokuratúra SR obvinenie súvisiace s kauzou Gorila koncom augusta 2021 zrušila. Ministerstvo spravodlivosti sa minulý mesiac v mene štátu Haščákovi za nezákonne vznesené obvinenie a väzobné stíhanie ospravedlnilo.