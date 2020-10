Právnická fakulta UPJŠ podporuje za generálneho prokurátora J. Čentéša

Košice 5. októbra (TASR) - Právnická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika (UPJŠ) v Košiciach navrhne za kandidáta na generálneho prokurátora Jozefa Čentéša. Navrhovaný kandidát podľa nej spĺňa všetky odborné, osobnostné a morálne predpoklady na výkon tejto funkcie. TASR o tom v pondelok informoval hovorca UPJŠ Tomáš Zavatčan.



"Profesor Čentéš ako prokurátor generálnej prokuratúry a univerzitný profesor trestného práva dlhodobo preukazuje, že je silnou nezávislou osobnosťou s prirodzenou autoritou a potrebnými predpokladmi na výkon tejto významnej ústavnej funkcie. Rovnako jeho životný príbeh je pre nás dostatočnou zárukou, že v prípade úspechu bude funkciu generálneho prokurátora vykonávať tak, aby prokuratúra pod jeho vedením dôsledne napĺňala svoje ústavné postavenie ochrancu práv a zákonom chránených záujmov fyzických osôb, právnických osôb a štátu," uviedol dekan Právnickej fakulty UPJŠ Miroslav Štrkolec.



Funkcia generálneho prokurátora sa uvoľnila po odchode Jaromíra Čižnára. Sedemročné funkčné obdobie sa mu skončilo 17. júla, ale jeho nástupcu parlament zatiaľ nezvolil. Čižnár mohol presluhovať do vymenovania nového generálneho prokurátora, ale požiadal prezidentku Zuzanu Čaputovú o uvoľnenie z funkcie. Skončil k 10. augustu. Až do zloženia sľubu vedie generálnu prokuratúru prvá námestníčka generálneho prokurátora Viera Kováčiková.



Návrhy na kandidátov na generálneho prokurátora možno podávať do 9. októbra do 16.00 h.