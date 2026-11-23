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Právnické komory kritizujú nový návrh zákona, boja sa o nezávislosť
Takýto návrh je podľa nich v ostrom kontraste s domácimi i medzinárodnými záväzkami Slovenska, vrátane ustálenej judikatúry medzinárodných súdov.
Autor TASR,aktualizované
Bratislava 23. novembra (TASR) - Slovenská advokátska komora, Notárska komora SR, Slovenská komora exekútorov, Slovenská komora daňových poradcov a Slovenská komora audítorov kritizujú návrh Zákona o ochrane pred legalizáciou výnosov z trestnej činnosti, financovaním terorizmu a financovaním šírenia zbraní hromadného ničenia z dielne ministerstva vnútra. Obávajú sa obmedzenia ich nezávislosti. Odborné organizácie o tom informovali v spoločnom stanovisku.
„Komory spoločne upozorňujú najmä na neakceptovateľné časti návrhu, ktoré spočívajú v tom, že o vyčiarknutí zo zoznamu advokátov, daňových poradcov a audítorov a o odvolaní notára alebo exekútora môže administratívnym opatrením rozhodnúť Finančná spravodajská jednotka, bez možnosti nezávislého posúdenia,“ napísali v dokumente.
Takýto návrh je podľa nich v ostrom kontraste s domácimi i medzinárodnými záväzkami Slovenska, vrátane ustálenej judikatúry medzinárodných súdov.
Komory spoločne zdôraznili, že nezávislosť jednotlivých profesií a ich samosprávnych organizácií je nevyhnutná podmienka efektívneho fungovania právneho štátu. „Návrhy, ktoré by umožnili takmer nekontrolované zásahy výkonnej moci do výkonu týchto regulovaných povolaní, je preto potrebné dôrazne odmietnuť,“ uviedli.
Organizácie vyzvali rezort vnútra, aby z návrhu vypustil všetky ustanovenia zasahujúce do nezávislej samosprávy týchto povolaní.
„Po skončení pripomienkového konania ministerstvo vnútra zanalyzuje všetky uplatnené návrhy a výhrady a prerokuje ich s pripomienkujúcimi subjektmi,“ reagoval rezort vnútra na kritiku.
Návrh zákona je do pondelka v medzirezortnom pripomienkovom konaní a má predovšetkým transponovať európske smernice. Podľa materiálu obsahuje aj niekoľko ustanovení nevyhnutných k harmonizácii právneho poriadku s nariadeniami.
Nový zákon má nahradiť zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti z roku 2008. „Návrh zákona upravuje postavenie, pôsobnosť a oprávnenia Finančnej spravodajskej jednotky, jej spoluprácu s inými finančnými spravodajskými jednotkami, spoluprácu orgánov dohľadu v oblasti prevencie pred legalizáciou a financovaním terorizmu a v neposlednom rade prináša zásadnú rekonštrukciu existujúceho systému dohľadu nad dodržiavaním povinností v uvedenej oblasti s cieľom zvýšiť efektivitu, právnu istotu a koordináciu medzi jednotlivými orgánmi verejnej moci,“ napísal rezort v dokumente.
„Komory spoločne upozorňujú najmä na neakceptovateľné časti návrhu, ktoré spočívajú v tom, že o vyčiarknutí zo zoznamu advokátov, daňových poradcov a audítorov a o odvolaní notára alebo exekútora môže administratívnym opatrením rozhodnúť Finančná spravodajská jednotka, bez možnosti nezávislého posúdenia,“ napísali v dokumente.
Takýto návrh je podľa nich v ostrom kontraste s domácimi i medzinárodnými záväzkami Slovenska, vrátane ustálenej judikatúry medzinárodných súdov.
Komory spoločne zdôraznili, že nezávislosť jednotlivých profesií a ich samosprávnych organizácií je nevyhnutná podmienka efektívneho fungovania právneho štátu. „Návrhy, ktoré by umožnili takmer nekontrolované zásahy výkonnej moci do výkonu týchto regulovaných povolaní, je preto potrebné dôrazne odmietnuť,“ uviedli.
Organizácie vyzvali rezort vnútra, aby z návrhu vypustil všetky ustanovenia zasahujúce do nezávislej samosprávy týchto povolaní.
„Po skončení pripomienkového konania ministerstvo vnútra zanalyzuje všetky uplatnené návrhy a výhrady a prerokuje ich s pripomienkujúcimi subjektmi,“ reagoval rezort vnútra na kritiku.
Návrh zákona je do pondelka v medzirezortnom pripomienkovom konaní a má predovšetkým transponovať európske smernice. Podľa materiálu obsahuje aj niekoľko ustanovení nevyhnutných k harmonizácii právneho poriadku s nariadeniami.
Nový zákon má nahradiť zákon o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti z roku 2008. „Návrh zákona upravuje postavenie, pôsobnosť a oprávnenia Finančnej spravodajskej jednotky, jej spoluprácu s inými finančnými spravodajskými jednotkami, spoluprácu orgánov dohľadu v oblasti prevencie pred legalizáciou a financovaním terorizmu a v neposlednom rade prináša zásadnú rekonštrukciu existujúceho systému dohľadu nad dodržiavaním povinností v uvedenej oblasti s cieľom zvýšiť efektivitu, právnu istotu a koordináciu medzi jednotlivými orgánmi verejnej moci,“ napísal rezort v dokumente.