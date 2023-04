Právnik: Odmeny za voľby by asi narazili na princíp tajného hlasovania

Bratislava 2. apríla (TASR) - Realizácia vyplácania odmien za účasť vo voľbách tak, ako ju navrhoval líder OĽANO Igor Matovič, by zrejme narazila na ústavný princíp tajného výkonu volebného práva. Vyplýva to z vyjadrenia ústavného právnika z Právnickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave Mareka Domina.



"Pokiaľ ide o návrh zákona, ktorým sa má novelizovať zákon o podmienkach výkonu volebného práva, ktorým sa má priznať voličovi odmena za účasť vo voľbách, spôsob, akým je návrh formulovaný, má zásadné nedostatky. Navrhuje sa totiž voličovi poskytnúť odmenu v prípade, ak 'preukázateľne odovzdal hlasovací lístok'. Realizácia takéhoto pravidla by však zrejme narazila na ústavný princíp tajného výkonu volebného práva," uviedol Domin pre TASR.



Rešpektujúc tento princíp, podľa jeho slov zákon predpokladá, že volič hlasovací lístok vloží do obálky a tú do volebnej schránky. Právnik skonštatoval, že ak by mal volič napríklad pred vložením hlasovacieho lístka do obálky preukazovať, že tam lístok naozaj vložil, porušila by sa tajnosť hlasovania. "Volič pri voľbách do Národnej rady SR do obálky vkladá hlasovací lístok konkrétnej ním zvolenej politickej strany alebo koalície," podotkol.