Právnik: Obmedzenie pohybu je ústavné, problémom môžu byť výnimky

Na snímke vyľudnená ulica 1. mája v centre Popradu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením nákazy koronavírusom v Poprade 15. marca 2020. Foto: TASR - Oliver Ondráš

Bratislava 7. apríla (TASR) - Ak je počas veľkonočného obdobia obmedzenie slobody pohybu zo zdravotného hľadiska nevyhnutné, tak možno dané obmedzenia považovať za súladné s Ústavou SR a ústavným zákonom o bezpečnosti štátu. Zároveň však treba dbať na výnimky, ktorých uplatňovanie môže byť problematické. Pre TASR to uviedol docent ústavného práva Marek Domin z Katedry ústavného práva na Univerzite Komenského v Bratislave.Aby bol zákaz vychádzania v súlade s ústavou a ústavným zákonom o bezpečnosti štátu, tak musí byť aj časovo ohraničený. To podľa Domina uznesenie vlády spĺňa, pretože vymedzuje rozsah zákazu aj časovým údajom. „,“ myslí si právnik. Zároveň však dodáva, že môžu byť základné práva a slobody v čase núdzového stavu obmedzené len na postihnutom alebo bezprostredne ohrozenom území. Vláda síce vyhranila územie na celú republiku, je však otázne, či zamýšľali tvorcovia ústavného zákona takúto možnosť. „,“ dodáva Domin.Na otázku TASR, či bude takéto riešenie efektívne a uplatniteľné v praxi, právnik odpovedal, že je to v podstate problémom pri akejkoľvek právnej regulácii. Ďalšou vecou je však uplatňovanie početných výnimiek týkajúcich sa cesty do zamestnania, do prírody v rámci okresu, poprípade na nákup potravín či liekov. Tu očakáva Domin polemiky a spory, čo súvisí aj s tým, že sa Slováci budú s takouto situáciu stretávať prvýkrát.Policajti by tak mali brať pri sledovaní dodržiavania pravidiel a prípadnom sankcionovaní do úvahy nielen literu uznesenia vlády, ale najmä jej účel. „,“ myslí si právnik. Domin zároveň dodáva, že by sa sporné prípady mali vždy interpretovať v prospech záveru, že dotknutá osoba obmedzenie neporušila, čo vyplýva z právnej zásady „in dubio pro libertate“.Voľný pohyb osôb vláda obmedzí v súvislosti s novým koronavírusom na obdobie od stredy 8. apríla od 00.00 h až do pondelka 13. apríla do 23.59 h. Výnimkou sú cesty do a zo zamestnania a v spojitosti s výkonom podnikateľských činností, nákupy, návšteva lekára, pobyt v prírode v rámci toho istého okresu, pohreb príbuzného, starostlivosť o príbuzného či susedská výpomoc. V prípade Bratislavy a Košíc platí nariadenie v rámci mesta. Vláda zakázala počas týchto dní uplatňovať právo pokojne sa zhromažďovať, s výnimkou osôb žijúcich v spoločnej domácnosti. Dodržiavanie zákazu budú kontrolovať zložky rezortov vnútra a obrany, za nerešpektovanie hrozia postihy.