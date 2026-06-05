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Právny rámec pre združovanie obcí má vytvoriť samostatný zákon
Zákon má zaviesť minimálne štandardy spoločného výkonu agendy, zároveň bude ponechávať samosprávam slobodu pri výbere geografického sídla ich spoločnej úradovne (sídla CZS).
Autor TASR
Bratislava 5. júna (TASR) - Združovanie obcí s cieľom zefektívniť ich agendu v spojení s rozvojom územia má určovať samostatný zákon. „Jeho cieľom bude vytvorenie moderného a stabilného legislatívneho rámca pre výkon spolupráce obcí na báze výsledkov pilotného projektu z uplynulého roka, v rámci ktorého bolo na Slovensku zriadených 21 centier zdieľaných služieb (CZS),“ vysvetlilo Ministerstvo vnútra (MV) SR. Predbežnú informáciu o príprave legislatívy zverejnilo v piatok na portáli právnych podpisov slov-lex.sk.
„Vytvorenie legislatívneho rámca nemá ambíciu rušiť obce, ale so zachovaním komunitných jedinečností, lokálnych výnimočností, historických tradícií a rešpektovaním postavenia obce ako samosprávnej jednotky podporiť združovanie obcí na báze spoločného výkonu agendy s cieľom integrácie komunálnych partnerov pre ďalší rozvoj územia,“ zdôraznil rezort.
Upozornil, že projekt, v rámci ktorého vznikli CZS a na ktorý nadväzuje pripravovaná legislatíva, potvrdil vysokú efektivitu. „Tento model sa ukazuje ako optimálny a perspektívny ako vo vzťahu k spoločnému výkonu agendy, tak aj vo vzťahu ku koordinovanému rozvoju územia s predpokladom pripravenosti formulovať integrované projektové aktivity,“ zdôvodnilo MV. Rezort v tom vidí pozitívny dosah aj na rozvoj regiónov a prípravu Slovenska pre nové programové obdobie v rámci novej európskej perspektívy 2028 - 2032.
Zákon má zaviesť minimálne štandardy spoločného výkonu agendy, zároveň bude ponechávať samosprávam slobodu pri výbere geografického sídla ich spoločnej úradovne (sídla CZS). „Reflektovať bude aj na potrebné legislatívne ukotvenie ďalších špecifík územia, teda nielen veľkostné kategórie obcí a osídlenia územia, ale aj na vidiecku štruktúru a prihraničnú geografickú situovanosť územia,“ avizovali predkladatelia.
Pripomenuli, že súčasná právna úprava spolupráce obcí, nachádzajúca sa v zákone o obecnom zriadení, nie je riešená v adekvátnom rozsahu, ktorý si vyžaduje dôležitosť témy. „Problematika spolupráce obcí, zriaďovania CZS a definovania štandardov spoločného výkonu agendy je natoľko špecifická a rozsiahla, že si vyžaduje ucelenú a prehľadnú úpravu v jednom právnom predpise,“ dodali predkladatelia.
Pripomienkové konanie by sa malo začať v júli.
„Vytvorenie legislatívneho rámca nemá ambíciu rušiť obce, ale so zachovaním komunitných jedinečností, lokálnych výnimočností, historických tradícií a rešpektovaním postavenia obce ako samosprávnej jednotky podporiť združovanie obcí na báze spoločného výkonu agendy s cieľom integrácie komunálnych partnerov pre ďalší rozvoj územia,“ zdôraznil rezort.
Upozornil, že projekt, v rámci ktorého vznikli CZS a na ktorý nadväzuje pripravovaná legislatíva, potvrdil vysokú efektivitu. „Tento model sa ukazuje ako optimálny a perspektívny ako vo vzťahu k spoločnému výkonu agendy, tak aj vo vzťahu ku koordinovanému rozvoju územia s predpokladom pripravenosti formulovať integrované projektové aktivity,“ zdôvodnilo MV. Rezort v tom vidí pozitívny dosah aj na rozvoj regiónov a prípravu Slovenska pre nové programové obdobie v rámci novej európskej perspektívy 2028 - 2032.
Zákon má zaviesť minimálne štandardy spoločného výkonu agendy, zároveň bude ponechávať samosprávam slobodu pri výbere geografického sídla ich spoločnej úradovne (sídla CZS). „Reflektovať bude aj na potrebné legislatívne ukotvenie ďalších špecifík územia, teda nielen veľkostné kategórie obcí a osídlenia územia, ale aj na vidiecku štruktúru a prihraničnú geografickú situovanosť územia,“ avizovali predkladatelia.
Pripomenuli, že súčasná právna úprava spolupráce obcí, nachádzajúca sa v zákone o obecnom zriadení, nie je riešená v adekvátnom rozsahu, ktorý si vyžaduje dôležitosť témy. „Problematika spolupráce obcí, zriaďovania CZS a definovania štandardov spoločného výkonu agendy je natoľko špecifická a rozsiahla, že si vyžaduje ucelenú a prehľadnú úpravu v jednom právnom predpise,“ dodali predkladatelia.
Pripomienkové konanie by sa malo začať v júli.