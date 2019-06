Právo na odpoveď politikov a zmeny v prokuratúre má NR SR presunúť

Ak ste novinári, tak musíte mať aj určitý status, ochranu, ale je veľmi zle, keď novinár podlieha politizácii alebo pomáha politikom v politickom boji, skonštatoval Andrej Danko.

Bratislava 25. júna (TASR) - Poslanci Národnej rady (NR) SR nerozhodnú na júnovej schôdzi o zmenách v tlačovom zákone a zákone o prokuratúre. Návrhy presunú na ďalšiu schôdzu, oznámil to predseda parlamentu Andrej Danko (SNS).



"Ak ste novinári, tak musíte mať aj určitý status, ochranu, ale je veľmi zle, keď novinár povedzme podlieha politizácii alebo pomáha politikom v politickom boji," skonštatoval v súvislosti so zákonom, ktorý chce opäť zaviesť právo na odpoveď. Danko dodal, že chcú prispieť aj k objektívnosti a čistote novinárskeho prostredia.



Dodal, že o návrhoch, ktoré budú presunuté, ešte budú diskutovať, pretože ani mediálny zákon podľa jeho slov nie je jednoduchý. Priestor na diskusiu chcú nechať počas leta aj ministrovi spravodlivosti a prokuratúre v súvislosti so zákonom o prokuratúre.



Zmena zákona o prokuratúre sa týka kompetencií v súvislosti s úradom Európskej prokuratúry. Podľa novej legislatívy budú mať európski delegovaní prokurátori rovnaké právomoci ako vnútroštátni prokurátori, pokiaľ ide o vyšetrovanie, trestné stíhanie a podanie obžaloby na súd, a to popri osobitných oprávneniach, ktoré sa im priznávajú nariadením Rady EÚ.



Novelou tlačového zákona chce Smer-SD opäť zaviesť právo na odpoveď pre politikov. Parlament má zákon na stole už niekoľko týždňov, no stále o ňom nerozhodol.